Mut statt Mythen

ISPA präsentiert KI-Broschüre für Jugendliche

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 09.02.2026

Die Broschüre der ISPA zu KI soll mit den größten Mythen rund um das Thema aufräumen.

Das Thema Künstliche Intelligenz hat schon längst bei den Jugendlichen angekommen. In der jüngsten saferinternet.a-Studie geben 94% der befragten Kinder und Jugendlichen an, dass sie KI verwenden. Um kompetente und kritische Nutzer zu fördern, hat nun die ISPA, der Verband der Internetprovider Österreich, eine Broschüre zu den wichtigsten Grundlagen von und dem richtigen Umgang mit KI herausgegeben.

Angesichts der hohen Nutzerzahlen fällt die Bewertung durch Stefan Ebenberger, Generalsekretär der ISPA – Internet Service Providers Austria, sehr klar aus: „Deutlicher kann eine Zustimmung zu einem Werkzeug fast nicht sein. Umso wichtiger ist es, Mythen abzubauen und gerade bei jungen Menschen kompetente Anwendungskenntnisse aufzubauen“.

Die ISPA-Broschüre, herausgegeben zum Safer Internet Day am 10. Februar, soll deswegen einen verständlichen und kritischen Zugang zur KI-Anwendung bieten. Dazu räumt sie mit gängigen KI-Mythen auf und soll dabei Unsicherheiten klären und zu einem reflektierten Umgang mit KI befähigen.

KI-Mythen aufklären

Rund um Künstliche Intelligenz kursieren zahlreiche Mythen und auch überzogene Erwartungen. „KI soll einerseits alle Probleme der Menschheit lösen können und gleichzeitig alle Arbeitsplätze wegnehmen. Beides höchst unwahrscheinlich“, sagt Ebenberger. Die ISPA-Broschüre nimmt sich dieser und anderer weit verbreiteter KI- Mythen an und klärt auf, was KI leisten kann und wo die Grenzen des digitalen Werkzeugs liegen.

Ein zentraler und leicht verständlicher Anwendungstipp in der ISPA-Broschüre ist schließlich die 5S Methode. Diese einfach anzuwendende Methode ist eine Hilfeleistung für die Erstellung von KI-Prompts. Sie bietet eine konkrete Orientierung für den praktischen Umgang mit LLMs (Large Language Models wie z. B. ChatGPT, Gemini, Mistral, etc.). ISPA will damit einen praxisnahen Zugang schaffen, der KI-Anwendung sicher und selbstbestimmt ermöglicht.

„Insbesondere junge Menschen nutzen KI bereits in hohem Maße, deshalb ist es wichtig hier auf Bildung zu setzen“, sagt Ebenberger. Die Ergebnisse der neuesten Saferinternet.at-Studie stützen diese Ansicht. So geben 53 % der Befragten 11- bis 17-jährigen an, sie würden gerne besser verstehen, wie KI funktioniert und über 66 % sehen in der Schule den zentralen Ort, um den Umgang mit KI zu lernen. Die Internetwirtschaft spricht sich dafür aus, KI in der Schule sowohl als Chance als auch als Lernfach zu begreifen. „Künstliche Intelligenz soll aktiv und fächerübergreifend in die Bildung integriert werden, sonst überlassen wir jungen Menschen ein System, das sie nutzen aber nicht verstehen“, ergänzt Ebenberger.

Die neue Broschüre kann kostenlos heruntergeladen oder als gedrucktes Exemplar bestellt werden: www.ispa.at/ki-mythen