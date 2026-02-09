„Warum Gen Z Impulse setzt und Gen X den Markt trägt“

Kitchen Innovation Award 2026

(Bild: Kitchen Innovation Award, Life-Care.Network)

Im Rahmen der Ambiente Messe in Frankfurt wurden am 6. Februar zum 20. Mal die Kitchen Innovation Awards verliehen. Bei dieser Auszeichnung werden die beliebtesten Kücheninnovationen ermittelt. Begleitet wurde der Auswahlprozess von einer umfassenden, von LifeCare.Network durchgeführten Trendstudie. Diese zeigt, wie stark sich Kochen, Küche und Kaufentscheidungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten verändert haben.

Begleitet wurde der gesamte Auswahlprozess von einer umfassenden Trendstudie, die LifeCare.Network wie jedes Jahr im Rahmen des Kitchen Innovation Award durchführen ließ. Die Ergebnisse der Verbraucherbefragung zeigten, wie stark sich Kochen, Küche und Kaufentscheidungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten verändert haben – und welche Konsequenzen sich daraus für Hersteller und Handel ergeben.

Homecooking im Aufwind

Die Trendstudie zeigt deutlich: Immer mehr Menschen greifen wieder selbst zum Kochlöffel, statt außer Haus zu essen. Kochen hat für viele Verbraucher wieder an Relevanz gewonnen – emotional, sozial und funktional zugleich. Alle Generationen schätzen ihre Kochkünste als gut ein – die Gen Z sogar als sehr gut. Ihr Selbstvertrauen speist sich aus eigenen Fähigkeiten ebenso wie aus technologischer Unterstützung durch Tutorials, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und smarte Küchenhelfer.Ein zentrales Ergebnis der Studie zeigt eine klare Rollenverteilung der Generationen. „Die Generation Z fungiert als Impulsgeber für zukünftige Erwartungen an Küchen und Kochen, etwa in Bezug auf Nachhaltigkeit, smarte Unterstützung und die emotionale Bedeutung der Küche. Die Generation X hingegen bleibt die tragende Säule des Marktes: Sie ist die größte und kaufkräftigste Zielgruppe und trifft damit nach wie vor bedeutsame Investitionsentscheidungen“, erklärte Dr. Uwe Lebok, CEO von Kontext + Analyse, im Rahmen der Preisverleihung. Gerade bei Produktentwicklung und Vermarktung werde oft unterschätzt, wie konsumfreudig die Gen X aktuell ist – etwa dann, wenn sich Wohn- oder Familiensituationen verändern und erneut ins eigene Zuhause investiert werde.

Für die Generation X spielen weiterhin klassische Kaufkriterien eine zentrale Rolle: einfache Bedienbarkeit, Arbeitserleichterung und Langlebigkeit. Gleichzeitig wirkt der zunehmende Platzmangel in vielen Haushalten als entscheidender Faktor. Neue Geräte können häufig nur dann angeschafft, wenn bestehende ersetzt werden. Platzsparende und multifunktionale Lösungen erweisen sich daher als besonders relevant für Produktentwicklung, Sortiment und Beratung.

Kochen als Erlebnis – Technik als Unterstützung

Vor allem jüngere definieren Kochen neu: als bewusste Auszeit, als soziales Miteinander und als Teil ihres Lifestyles. Meal Prep, gemeinsames Kochen und eine stärker pflanzenbasierte Ernährung prägen insbesondere die Generation Z. Die Küche wird für sie zum Wohn- und Wohlfühlraum.

„Für jüngere Zielgruppen ist Kochen heute deutlich mehr als eine Alltagspflicht“, sagte Susanne Nick, Projektleiterin des Kitchen Innovation Award. „Die Küche wurde über die Jahre zum Treff-punkt und zum Ort für Gemeinschaft. Entsprechend steigen die Erwartungen an Produkte. Auffällig ist dabei eine Verschiebung der Kaufkriterien: Klassische Aspekte wie Langlebigkeit, einfache Bedienung oder Platzersparnis bleiben zwar Top-Kaufkriterien auch für Gen Z, werden aber allmählich vom Wunsch nach innovativen Technologien und neuen, ressourcenschonenden Materialien abgelöst.“

Technologische Innovationen würden dabei differenziert bewertet, ergänzte Stephan Hansch. „Smarte Funktionen, App-Anbindungen und erste KI-Anwendungen stoßen insbesondere bei der Generation Z auf große Offenheit – vorausgesetzt, sie bieten einen klaren und spürbaren Mehrwert, etwa durch Zeitersparnis, Gelingsicherheit oder Unterstützung bei nachhaltigem Kochen. Ältere Zielgruppen zeigen sich gegenüber KI zurückhaltender, erwarten aber ebenfalls intuitive Bedienkonzepte und verlässliche Technik.“

Kaufentscheidungen entstehen hybrid

Auch beim Kaufverhalten bestätigte die Studie einen klaren Trend: Käufe werden heute überwiegend online getätigt. Der Handel dient jedoch zunehmend als Ort der Inspiration. Insbesondere bei hochwertigen, erklärungsbedürftigen Produkten spielt er weiterhin eine zentrale Rolle. Empfehlungen von Freunden oder Familie gewinnen dabei wieder an Bedeutung und beeinflussen Kaufentscheidungen stärker als Online-Bewertungen und -Erfahrungsberichte.

Ausgezeichnete Produkte als Orientierung für Handel und Konsumenten

Alle Preisträger des Kitchen Innovation Award 2026 griffen diese Entwicklungen „auf exzellente Weise auf“, wie die Jury sagte. Ausgezeichnet wurden Produktlösungen, die Nutzerorientierung, Innovationskraft und Alltagstauglichkeit miteinander verbinden – von langlebigen, platzsparenden Geräten über multifunktionale Alltagshelfer bis hin zu smarten Lösungen mit echtem Mehrwert. „Durch das zweistufige Auswahlverfahren aus Expertenbewertung und Konsumentenurteil bieten die Gewinnerprodukte Handel und Verbrauchern eine belastbare Orientierung, welche Innovationen den tatsächlichen Anforderungen entsprechen und damit Kaufentscheidungen unterstützen“, erklären die Initiatoren.

Herausragend: Best Innovation, Golden Awards sowie Favourite Brands

Für das Produkt mit der höchsten Innovationsbewertung über alle neun Kategorien verlieh Life-Care.Network auch in diesem Jahr wieder die Auszeichnung „Best Innovation“: Für 2026 ging dieser besondere Titel an den Thermomix TM7 von Vorwerk.

Mit dem Golden Award – Best of the Best werden diejenigen Produktneuheiten gewürdigt, die innerhalb ihrer Kategorie die höchste Gesamtbewertung über alle Kriterien erhielten: darunter Funktionalität, Bedienkomfort, Innovation, Produktnutzen und Design.

Die Golden Award-Preisträger 2026 sind:

COMBEKK Pressed-Wood Schneidebrett-Station von Bekk Homeware (Koch- und Küchengeräte), ENSO Wassersprudler von SodaStream (Küchenaccessoires), D-LITE Kochgeschirrserie von Norbert Woll (Koch- und Backgeschirr), Thermomix TM7 von Vorwerk (Elektrokleingeräte), AEG Geschirrspüler 9000er Serie XXL von Electrolux (Elektrogroßgeräte), Mattlack-Konzept 2026 von Nolte Küchen (Küchenmöbel), KLUDI-REEF von KLUDI (Küchenarmaturen), stapelbarer Flaschenkühler ONE von ADOMA (Gastronomieausstattung – Küchenaccessoires) sowie HOBART Haubenspülmaschine mit VAPOSTOP ER von HOBART (Gastronomieausstattung – Elektrogeräte).

Mit der Favourite Brand Gold 2024-2026 wurden GEFU und Russell Hobbs geehrt. Über die Favourite Brand Diamond 2024-2026 dürfen sich HUROM und TESCOMA freuen.