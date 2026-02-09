Doppel Heißluft Fritteuse FRH 2650 XXL räumt ab

Kitchen Innovation Award für Rommelsbacher

Kleingeräte | 0 | Auszeichnungen | Stefanie Bruckbauer | 09.02.2026

Die Doppel Heißluft Fritteuse FRH 2650 XXL von Rommelsbacher räumte einen Kitchen Innovation Award ab. (Bild: Rommelsbacher)

Die diesjährigen Kitchen Innovation Awards wurden verliehen und Rommelsbacher hat für seine Doppel Heißluft Fritteuse FRH 2650 XXL auch einen der begehrten Preise abgesahnt.

Der Kitchen Innovation Award ist als Konsumentenpreis konzipiert – gibt die finale Bewertung im Wesentlichen also in die Hände der Verbraucher, nachdem die Jury in einer Vorauswahl die eingereichten Produkte bewertet hat. Bereits zum 20. Mal wurden in einem mehrstufigen Verfahren die beliebtesten Kücheninnovationen ermittelt – und die FRH 2650 XXL setzte sich gegen starke Konkurrenz durch. Diese Doppel Heißluft Fritteuse von Rommelsbacher punktete dabei in den Kategorien Funktionalität, Bedienkomfort, Innovation, Produktnutzen und Design.

„Diese Prämierung ist eine besondere Ehre für uns“, so Oliver Hawner, Gesamtleitung Marketing, PR bei Rommelsbacher. „Sie zeigt, dass wir mit der FRH 2650 XXL genau das geschaffen haben, was Verbraucher suchen: ein Gerät, das echten Nutzen stiftet, dabei intuitiv bedienbar ist und durch raffinierte Details überzeugt. Der Kitchen Innovation Award bestätigt unseren Anspruch, nutzerzentrierte Lösungen zu entwickeln.“

Zwei Frittierkörbe, unzählige Möglichkeiten

Die FRH 2650 XXL ist ein echtes Multitalent für die moderne Küche. Mit zwei herausnehmbaren und separat regelbaren Frittierkörben à 5,5 Liter bietet sie XXL-Kapazität für Familien und gleichzeitig maximale Flexibilität. Ob knusprige Pommes für die Kinder in dem einen Korb, während in der anderen zartes Gemüse gart – oder große Mengen desselben Gerichts dank Match-Funktion: Die FRH 2650 XXL passt sich jedem Bedarf an. Schlau ist auch die Sync-Funktion, die beide Frittierkörbe so steuert, dass unterschiedliche Speisen zeitgleich fertig werden. Perfekt, wenn Hauptgericht und Beilage gleichzeitig auf den Tisch sollen. Und die Crispy-Funktion sorgt per Fingertipp für drei Minuten volle Power bei 230 °C – ideal zum schnellen Nachbräunen. On top gibt es 12 vordefinierte Programme, die sich individuell anpassen und speichern lassen.

Das große Sichtfenster mit zuschaltbarer Innenbeleuchtung erspart unnötiges Öffnen der Frittierkörbe. Die intuitive Bedienung mit LED-Farbsymbolen und Touch Control Sensoren soll die Handhabung denkbar einfach machen. Die Programme sind direkt anwählbar, angezeigt wird dann nur das, was aktuell läuft. Der Temperaturbereich von niedrigen 40 °C, ideal auch zum Warmhalten, bis hohen 230 °C für intensivere Bräune und Knusprigkeit, eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Frittieren, Grillen, Backen, Aufbacken, Dünsten, Auftauen und vieles mehr.

Durchdacht bis ins Detail

Das Design präsentiert sich mit Edelstahlflächen und Anti-Fingerprint-Beschichtung. Das wärmeisolierte Gehäuse mit Metall-Innenwänden, Überhitzungsschutz, Sicherheitsschalter und rutschfester Stand soll höchste Betriebssicherheit garantieren. Die Hot Air Convection Technology soll für gleichmäßige Wärmeverteilung und beste Ergebnisse sorgen. Die hochwertige keramische Antihaftbeschichtung ist PFAS-frei. Mit einer 60-Minuten-Zeitschaltuhr lässt sich die Zubereitung präzise planen. Alle abnehmbaren Teile sind zudem leicht zu reinigen.

Die Doppel Heißluft Fritteuse FRH 2650 XXL von Rommelsbacher ist ab März 2026 zum Preis von 229,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.