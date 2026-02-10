14 Akku-Staubsauger auf dem Prüfstand

Stiftung Warentest: „GUT“ für Rowenta X-Force Flex 14.80

Kleingeräte | 0 | Unter der Lupe | Stefanie Bruckbauer | 10.02.2026

Rowenta punktete mit dem X-Force Flex Akku-Staubsauger in einer StiWa-Testung. (Bild: Rowenta, Stiftung Warentest)

Stiftung Warentest stellte 14 Akku-Staubsauger auf den Prüfstand. Der Rowenta X-Force Flex 14.80 (RH9B36) ging mit der Gesamtnote „GUT“ als zweitbestes Modell aus dieser Testung hervor.

Der Rowenta X-Force Flex 14.80 (RH9B36) ging mit der Gesamtnote „GUT“ (2,3) als zweitbester Akku-Staubsauger aus dem aktuellen Test der Stiftung Warentest (Ausgabe 02/2026) hervor. Insgesamt wurden 14 Modelle von Stiftung Warentest einer Prüfung unterzogen, die vergebenen Bewertungen reichten dabei von „GUT“ bis „MANGELHAFT“. Mit dem X-Force Flex 13.60 Allergy (RH9A36), der bereits in Ausgabe 02/2025 von Stiftung Warentest ausgezeichnet wurde, platzierte sich zudem ein zweites Rowenta-Modell unter den mit „GUT“ bewerteten Akku‑Saugern.

Besonders stark zeigte sich der X-Force Flex 14.80 bei der Faseraufnahme von Teppichböden und Polstern, bei der der Sauger mit „sehr gut“ abschnitt. Auch bei der Entfernung von Tierhaaren überzeugte das Modell mit der Bewertung „sehr gut“. Damit eignet sich der Sauger ideal für Haushalte mit Haustieren. In der Staubaufnahme auf verschiedenen Bodenarten lieferte das Gerät ebenfalls sehr zuverlässige Ergebnisse, insbesondere bei der Reinigung von Ritzen, Ecken und Kanten, und erhielt die Teilnote „gut“.

Mit einem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von 449 Euro positioniert sich der X-Force Flex 14.80 „als leistungsstarkes Modell im mittleren Preissegment“, wie Rowenta sagt.

Und hier finden Sie nochmal alle technischen Features des Rowenta X-Force Flex 14.80 im Überblick:

Kabelloser Akku-Staubsauger mit bis zu 240 Air Watt Saugleistung

Bis zu 90 Minuten Akku-Laufzeit im ECO-Modus

Gewicht des Handstaubsaugers beträgt lediglich 1,8 kg im Handstaubsaugermodus

Automatische Saugkraftanpassung je nach Bodenart dank intelligenter Technologie

Flex-Technologie ermöglicht müheloses Reinigen unter Möbeln

Ultra-effiziente Bürste mit besonderer Gleitfähigkeit auch auf Teppichböden, Anti-Verhedder-System und blauer LED-Leuchte

Filtersystem für die Abgabe von bis zu 99,9 % gereinigter Luft

Rowenta bietet 15 Jahre Reparierbarkeit zum fairen Preis

Hergestellt in Frankreich, in der Rowenta-Fabrik in Vernon