Zwei Modelle betroffen

Stromschlaggefahr: IKEA ruft Wandleuchten zurück

E-Technik Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 10.02.2026 |

Betroffen sind NYMÅNE Wand-/Leseleuchte anthrazit, Artikel-Nr.: 504.152.24 (© IKEA)

Wie IKEA heute in der Früh bekannt gab, ruft das Möbelhaus mehrere Modelle seiner NYMÅNE Wand- und Leseleuchten zurück. Aufgrund eines Herstellungsfehlers sei die Isolierung eines Kabels unzureichend, wodurch die Gefahr eines Stromschlages bestehe.

Die vom Rückruf betroffenen Produkte können anhand des Datumsstempels und der Lieferantennummer identifiziert werden:

Betroffene IKEA Produkte:

NYMÅNE Wand-/Leseleuchte weiß, Artikel-Nr.: 203.569.09

NYMÅNE Wand-/Leseleuchte anthrazit, Artikel-Nr.: 504.152.24

NYMÅNE Wandleuchte doppelt, weiß, Artikel-Nr.: 204.286.47

Betroffene Datumsstempel (JJWW): Beginnend mit dem Datumsstempel 2217 bis einschließlich 2550 sowie mit der Lieferantennummer 23241. Produkte mit Datumsstempeln vor 2217 und nach 2550 oder mit einer anderen Lieferantennummer sind nicht von diesem Rückruf betroffen.

Die Datumsstempel und Lieferantennummer finden sich an Aufklebern am Gerät. Bei der Interaktion mit der Leuchte sollte diese allerdings immer von der Stromquelle getrennt werden, wie es seitens IKEA heißt. Kunden, welche einer der betroffenen NYMÅNE Wand-/Leseleuchte besitzen, können diese in jedem IKEA Einrichtungshaus Österreich zurückgeben, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten.