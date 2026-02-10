Editor's Choice

Wer ist am Drücker?

Hintergrund | 1 | | Dominik Schebach | 10.02.2026

Neue Allianzen, mögliche Übernahmen und der wachsende Einfluss der chinesischen Konzerne bringen den Fernsehmarkt in Bewegung. Das neue Jahr wird damit zu einem Stresstest für eine Branche, die sich lange auf bestehende Strukturen verlassen konnte. In der E&W 1-2/2026 werfen wir einen Blick auf den Umbruch am Fernsehmarkt. Zusätzlich berichten wir in der neuesten Ausgabe u.a. über den Start der Geräte-Retter-Prämie, und feiern den Start einer neuen Serie. Lesen Sie hier eine Vorschau auf die E&W 1-2/2026.

2026 wird kein gewöhnliches TV-Jahr. Sony sorgt mit einer überraschenden neuen Partnerschaft für Aufsehen, während Panasonic eine mögliche Übernahme durch den chinesischen Technologiekonzern Skyworth prüft. Wie bewerten die führenden Hersteller diese Verschiebungen? Wo lauern Risiken und wo eröffnen sich plötzlich neue Chancen in einem Umfeld, das dynamischer ist als je zuvor? E&W ist diesen Fragen nachgegangen.

Wie bleiben Berufsschulen am Puls der Zeit, wenn sich Technologien schneller entwickeln als Lehrpläne und wie bereitet man Lehrlinge auf Jobs vor, die es vor fünf Jahren noch gar nicht gab? Die Antworten liegen in Oberösterreich: An der Berufsschule Gmunden 1 wird der Wandel bewusst vorangetrieben. Im Gespräch mit E&W erklärt Direktor Volker Regenfelder, warum die Lehre weit besser ist als ihr Image, wo sie ihre größten Stärken ausspielt und an welchen Stellschrauben vielleicht noch gedreht werden muss.

Mit den Bundesländern Niederösterreich und Salzburg wird die Vorstellung der Landesgremien des Elektro- und Einrichtungsfachhandels komplettiert. Da wie dort sorgen einige personelle Neubesetzungen für frischen Schwung.

Das Gerätetausch-Projekt des Klimafonds geht in die nächste Runde und neuerlich ist ElectronicPartner als zentrale Abwicklungsstelle mit von der Partie. Wir haben bei der Kooperation, den involvierten Mitgliedsbetrieben und den Industriepartnern nachgefragt, welche Bedeutung die Fortsetzung hat.

Seit 12. Jänner kann sie wieder eingelöst werden – die Geräte-Retter-Prämie. Kritiker stoßen sich nicht nur am Namen, sondern auch an der Ausgestaltung der Maßnahme. So sind Smartphone-Reparaturen nicht mehr in dem Paket enthalten. Von den Kunden wird sie dennoch angenommen.

Ein Jahr ist es her, dass der ehemalige RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane in den Vorstand von Euronics Deutschland gewechselt ist. Wir baten ihn anlässlich dieses Jubiläums zum Interview und sprachen mit ihm über Unterschiede, Herausforderungen und Engagement, über Teamspirit und Rock’n’Roll.

Nach sechs Krisenjahren steht Österreichs Handel am Scheideweg. Stark steigende Kosten, stagnierende Umsätze, globaler Wettbewerbsdruck, ein Regulierungs- sowie Bürokratie-Overkill und ein Reformstau belasten die Firmen enorm. Im Rahmen der traditionellen Neujahrs-Pressekonferenz legte der Handelsverband gemeinsam mit Branchenvertretern den Status Quo des heimischen Handels dar – inklusive dringender Forderungen an die Politik. Dabei kam auch Harald Gutschi zu Wort. Der Otto Austria GF und E-Commerce-Profi skizzierte dabei mit sehr deutlichen Worten die alles andere als rosige Lage, in der sich heimische Onlinehändler befinden.

Vor mehr als einem Jahr hat die Wertgarantie die Club.Weiss Handels-GmbH übernommen. Hört man sich bei den Club.Weiss-Händlern um, so wurde Mieten-statt-kaufen durch den Einstieg der Wertgarantie deutlich gestärkt.

Erneuerbare & Elektrotechnik:

Die Bundesinnung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker hat erstmals ein Leitbild beschlossen. E&W hat für Sie zusammengefasst, was wohin die „Vision & Strategie 2025–2030“ die Branche führen soll.

Mit der Energiesparmesse Wels kündigt sich für die PV-Branche das erste Veranstaltungshighlight des Jahres an – wobei heuer auch die E-Mobilität nicht zu kurz kommen wird.

Hausgeräte

Im Hausgeräteressort baten wir Markus Staudacher zum Gespräch. Der Channel Manager bei Electrolux Professional ist auf der Suche nach Partnern im Fachhandel, die Interesse am Business mit semiprofessionellen Wäschepflegegeräten haben. Es handle sich um eine lukrative Nische, wie der Staudacher erklärt, denn die potentielle Kundenzielgruppe ist breit gestreut, der Wettbewerb ist gering, es gibt keinen Preisdruck und der Verdienst ist gut.

Samsung Electronics stellte auf der CES in Las Vegas seine Vision von sinnvollen AI-Erlebnissen im Alltag vor. Und es blieb nicht nur bei einer Vision, sondern der Hersteller präsentierte auch gleich eine Reihe von Innovationen im Bereich Wohnen bzw. Haushalt, genauer gesagt mit AI ausgestattete Geräte mit erweiterten Funktionen ua. bei Wäschepflege und Reinigung – für mehr Komfort im Alltag.

Darüber hinaus erfahren Sie im Hausgeräteressort was es u.a. Neues bei Nivona, Miele und Russell Hobbs gibt.

Telekommunikation

17 neue A1 Standorte – teilweise als eigene Shops, teilweise mit Exklusiv- oder Franchisepartnern – wurden im vergangenen Jahr eröffnet. E&W sprach mit Stefan Amon, Director Residential Sales Stefan Amon, über die Motivation hinter der Shop-Offensive.

Das Telekom-Jahr 2026 verspricht spannend zu werden. Spricht man mit Netzbetreibern und Smartphone-Hersteller so zeichnen sich bereits einige interessante Trends für den Telekom-Fachhandel ab.

Multimedia

Anfang Jänner hat die CES hat wieder ihre Tore geöffnet. Mit mehr als 148.000 Besuchern und 4.100 Ausstellern aus aller Welt war es die größte Ausgabe seit der Pandemie. E&W zeigt, welche Trends wirklich relevant sind und welche Neuerungen schon bald ganz in unserem Alltag ankommen könnten.

Im vergangenen Jahr hatte die Branche mit einem schwierigen Markt zu kämpfen. Für 2026 erwartet sich Manuel Laporta, Head of Division TV/AT bei Samsung Österreich jedoch ein kräftiges Wachstum – für den Markt und ganz besonders für Samsung TV. Die Gründe liegen zum einen in den Rahmenbedingungen, zum anderen in der Einführung der neuen TV-Technologie Micro RGB.

Für Hisense war das vergangene Jahr alles andere als Routine. Doch statt in den Rückspiegel zu schauen, richtet der Hersteller den Blick nach vorn. Im Interview mit E&W erklärt Head of TV Michael Rapf, wie Hisense gemeinsam mit dem Fachhandel durch ein schwieriges Jahr gekommen ist und mit welchen Innovationen 2026 wieder Fahrt aufnehmen soll.