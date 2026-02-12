„Alles Walzer!“

Big Blue Marble sorgt für reibungslose Funkfrequenzen beim Wiener Opernball

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 12.02.2026

Gerhard Keller koordiniert sämtliche Funkanlagen für den Rundfunk und die TV-Produktion am Wiener Opernball. (© Big Blue Marble)

Heute heißt es beim Wiener Opernball wieder „Alles Walzer!“. Für einen reibungslosen Ablauf des Abends sorgt Big Blue Marble: Der heimische Broadcasting- und Streaming-Experte koordiniert insgesamt rund 170 TV-Funkfrequenzen vor Ort und ermöglicht so die professionelle Kommunikation aller nationalen und internationalen Journalisten und Kamerateams.

Am diesjährigen Wiener Opernball sind 170 Funkanlagen für den Rundfunk und die TV-Produktion im Einsatz. Big Blue Marble stellt dafür nicht nur die Sendeinfrastruktur zur Verfügung, sondern war bereits im Vorfeld aktiv in die operative Koordination eingebunden, um die störungsfreie Drahtlos-Kommunikation des ORFs und aller internationaler Rundfunkanstalten vor Ort sicherzustellen.

Funkfrequenzen für den Rundfunk bedeutend

Verantwortlich, dass auch wirklich alles reibungslos funktioniert, ist Gerhard Keller. Seit Dezember 2025 sitzt der Big-Blue-Marble-Frequenzplaner daran, die notwendigen Frequenzen im Bereich von 470 bis 694 MHz sowie für Funkkameras bis in den 2 GHz Bereich einzuteilen, jedes einzelne Gerät zu erfassen und das mit der Fernmeldebehörde zu koordinieren. Das sei besonders wichtig bei Großevents wie dem Opernball, da hier eine große Anzahl an Funkanlagen auf engstem Frequenzraum zusammenkommen, was wiederum die Gefahr erhöht, dass sie sich gegenseitig stören. „Wer eine hochwertige Übertragungsqualität von TV-Bildern will, braucht Funkfrequenzen. Deshalb ist es wichtig, diese langfristig für den Rundfunk zu sichern“, so Keller.