„Rekordumsatz und Höchststand an zufriedenen Kunden“

Deutschland: Coolblue Wachstumsreport 2025

Hintergrund | 0 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 12.02.2026

Laut Coolblue Wachstumsbericht, legte das Deutschlandgeschäft des Elektrohändlers nach einem starken Wachstum im Jahr 2024 in 2025 noch einmal deutlich zu. (Bild: Coolblue)

Der niederländische CE-Anbieter Coolblue veröffentlichte seinen ersten Wachstumsreport für Deutschland. Darin heißt es, dass Coolblue seine Expansion mit einem „Rekordumsatz“ und einem „Höchststand an zufriedenen Kunden“ in 2025 beschleunigte. Mit Blick auf das laufende Jahr, geht der Elektrohändler davon aus, dass 2026 „das bisher spektakulärste Coolblue-Jahr überhaupt“ werden soll.

Coolblue wurde 1999 als niederländisches E-Commerce Unternehmen mit dem Fokus auf Unterhaltungselektronik gegründet. 2020 wurde in Deutschland das erste stationäre Geschäft eröffnet. Heute hat Coolblue in Deutschland fünf Standorte (Düsseldorf, Dortmund, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg und Münster) und es sollen noch viele mehr werden.

Nun veröffentlichte Coolblue seinen ersten Wachstumsbericht für Deutschland. Dort heißt es: „Nach einem starken Wachstum im Jahr 2024 legte das Deutschlandgeschäft von Coolblue 2025 noch einmal deutlich zu und steigerte den Umsatz um 30 % auf 307 Millionen Euro. Möglich wurde dies durch drei neue Stores und vier neue Logistikzentren, die das eigene Liefer- und Installationsgebiet verdoppelten, und nun schon halb Deutschland versorgen.“ Mit einem „konstant hohen“ NPS von 84 halte Coolblue die Kundenzufriedenheit „auf Rekordniveau“. Das sorge für viele neue, sowie einen wachsenden Anteil wiederkehrender Kunden, heißt es weiter. Und: Auf dieser Basis werde Coolblue seine Infrastruktur in Deutschland 2026 weiter ausbauen und mindestens drei neue Logistikzentren in Nürnberg, Leipzig und München sowie nicht weniger als drei neue Stores in Berlin, Leipzig und Dresden eröffnen.

Store-Expansion mit neuem Konzept

Im Jahr 2025 eröffnete Coolblue drei neue Stores und für 2026 sind mindestens drei weitere geplant. Bestätigt sind dabei eine Store-Eröffnung in Berlin im Mai sowie weitere Stores in Leipzig und Dresden im Verlauf des Jahres. Zusätzlich will Coolblue sein neues Store-Konzept in alle Läden integrieren und das Einkaufserlebnis vor Ort weiter verbessern – „durch optimierte Produktpräsentationen, noch mehr mögliche Produkterlebnisse und bessere Beratungsinhalte“.

Beschleunigtes Wachstum in Deutschland

Nach dem Rekordwachstum im vergangenen Jahr rechnet Coolblue damit, dass das Wachstum in Deutschland in diesem Jahr weiter an Fahrt gewinnt. 2025 hat Coolblue mit vier neuen Logistikzentren, darunter ein im Dezember eröffneter Standort in Berlin, seine regionale Präsenz gezielt erweitert. Der eigene Liefer- und Installationsservice mit Zustellung zum Wunschtermin ab dem nächsten Werktag erreiche damit (laut Unternehmensangaben) heute mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland. „Dieses schnelle Wachstum wird von einer steigenden Zahl an Neukunden getragen, die dank der hohen Kundenzufriedenheit in Deutschland auch immer häufiger zurückkehren“, sagt Coolblue.

Ausblick 2026

Urs Möller, Country Manager Germany bei Coolblue, sagt: „Nach einem großartigen Jahr als Marktführer in den Niederlanden und Belgien nimmt unsere Expansion in Deutschland nun so richtig Fahrt auf. Unser Ziel ist klar: Deutschland soll bis 2029 zum umsatzstärksten Markt für Coolblue werden. Dass unsere Kundenzufriedenheit trotz des rasanten Wachstums Rekordhöhen erreicht, gibt uns den perfekten Schwung für das kommende Jahr. 2026 werden wir unser Wachstum in Deutschland mit mindestens drei neuen Stores und einem weiteren Ausbau unseres Liefergebiets fortsetzen. Dieses Quartal starten wir mit der Eröffnung unseres neuen Logistikzentrums in Nürnberg im März. Kurz gesagt: 2025 war großartig, und 2026 wird das bisher spektakulärste Coolblue-Jahr überhaupt!“

Fakten

Coolblue fasst auf den Punkt zusammen:

Gesamtumsatz: 2,56 Milliarden Euro (+ 4,2 %)

• Operativer Gewinn gesamt (EBITDA): 86,5 Millionen Euro (– 11,6 %)

• Umsatz Deutschland: 307 Millionen Euro (+ 30 %)

• NPS gesamt: 72 (0 %)

• NPS Deutschland: 84 (0 %)

• Stores gesamt: 38 (+ 6)

• Stores in Deutschland: 7 (+ 3)

• Logistikzentren in Deutschland: 7 (+4)

• Mitarbeiter gesamt: 5.628 (– 3 %)

• Mitarbeiter in Deutschland: 536 (+ 57 %)