Begrenztes Ticketkontingent – Anmeldephase läuft

Digital X: Europas größte Digitalisierungsinitiative gastiert im März in Wien

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 12.02.2026

(© Magenta Telekom)

Unter dem Motto „Digital Heartbeat“ bringen Magenta Telekom, T-Systems Austria, Telekom Security und die Deutsche Telekom Global Business die Messe Digital X zum wieder nach Wien. Der Ableger von Europas größter branchenübergreifenden Digitalisierungsinitiative findet am 11. März in der Marx Halle in Wien statt. Aber Vorsicht: Das Ticketkontingent ist begrenzt und die Anmeldefrist läuft bereits.

Ziel der Digital X ist es, Unternehmen konkrete Orientierung und praxisnahe Impulse für ihre digitale Transformation zu geben. Bei ihrer zweiten Station in Wien soll die Zukunftsmesse dazu deutlich größer ausfallen. Das Event bietet wieder Unternehmen, Start-ups und Technologiebegeisterten eine Plattform, um sich zu vernetzen und Digitalisierung erlebbar zu machen. Dazu gibt es wieder Panels und Keynotes, innovativen Use Cases und interaktiven Masterclasses.

Werner Kraus, CCO Business Magenta Telekom, unterstreicht deswegen die Relevanz der Digital X als zentrale Plattform für Austausch und Innovation: „Die Digital X bringt Menschen, Ideen und Technologien zusammen und macht Digitalisierung greifbar. Sie zeigt, wie Unternehmen die Chancen neuer Technologien strategisch nutzen können, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine Schlüsselrolle – sie verändert, wie Organisationen denken und handeln. Ihr volles Potenzial entfaltet sich jedoch nur, wenn sie verantwortungsvoll genutzt wird. Genau hier setzt die Digital X an und liefert entscheidende Impulse für die digitale Zukunft Österreichs.“

Hochkarätige Speaker

Ein besonderes Highlight der Messe ist das Sport-Panel „Zwischen Leidenschaft und Algorithmus – Wie Digitalisierung den Fußball verändert“. Es zeigt, wie eng Spitzensport und technologische Innovation heute verknüpft sind. Fußball ist ein globales Business, das sich durch digitale Tools, Datenanalyse und smarte Technologie grundlegend verändert hat. Auf der Bühne diskutieren ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, die ehemalige ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und Dr. Stefan Oesen, Leiter der Spielanalyse des ÖFB, über die Rolle von Daten, Strategie und Innovation im modernen Spitzensport.

In einem weiteren, hochkarätig besetzten Panel nehmen Patricia Neumann (CEO Siemens AG Österreich), Alexander Pröll (Staatssekretär für Digitalisierung), Maimuna Mosser (Country Director Google Österreich) und Thomas Kicker (CEO von Magenta) den Standortfaktor Digitalisierung unter die Lupe – und stellen die zentrale Frage: Wer bestimmt eigentlich Österreichs digitale Zukunft? Gemeinsam beleuchten sie, wie politische Rahmenbedingungen, unternehmerischer Mut und technologische Innovation zusammenspielen müssen, damit Österreich im internationalen Wettbewerb nicht nur mithält, sondern vorausgeht.

Ergänzend dazu wird Hermann del Campo, AI QUEEN und Technical Lead AI, in seiner Keynote „Hands on: KI-Strategie – So packst du’s richtig an!“ aufzeigen, warum Künstliche Intelligenz weniger ein Tool-, sondern vor allem ein Umsetzungsproblem ist. Dr. Henning Beck, Neurowissenschaftler und Science-Slam-Champion, beleuchtet in „Gehirn vs. Künstliche Intelligenz“, worin sich menschliches Denken und Kreativität grundlegend von Maschinenlogik unterscheiden.

Masterclasses, Showcases und ein Digital Playground

Abgerundet wird das Programm durch Masterclasses, vielfältige Showcases von SD-X, über Satelliten-Anwendungen, bis hin zu innovativen Partner-Lösungen ergänzt. Internationale und nationale Partner wie Samsung, Croudstrike und Versa bzw. ACP oder Sipfront sowie zahlreiche Technologie- und Innovationsunternehmen demonstrieren anhand praxisnaher Use Cases, wie Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Cloud und Security bereits heute produktiv eingesetzt werden – und wo klare Grenzen notwendig bleiben.

Am Digital Playground können Besucher die Zukunft hautnah erleben. Eingebettet in ein Stadion-Feeling lädt das Erlebniszentrum dazu ein, Technologie zu fühlen und intuitiv anzuwenden. So bietet etwa der digitale Fanshop smarte Produktberatung mit KI-Glasses und digitaler Autogrammkarte. In der Vitality-Kabine lassen sich wiederum die wichtigsten Vitalwerte schnell und unkompliziert per digitalem Spiegel checken, während man in der Sportsbar in ein immersives TV-Sporterlebnis eintaucht.

Schnell anmelden

Wie Magenta betont, ist das Ticketkontingent allerdings begrenzt. Wer sich jetzt unter Magenta.at/digital-x-tickets anmeldet, hat mit etwas Glück die Möglichkeit, eines der begehrten Tickets zu ergattern. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind unter Magenta.at/digital-x verfügbar.