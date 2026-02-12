Eine Ära geht zu Ende

Radio Stohlhofer schließt mit Ende März

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 12.02.2026

Radio Stohlhofer schließt seine Pforten. Zum Schluss startet ein großer Räumungsverkauf. (© J.Jamy)

Seit über 70 Jahren ist Radio Stohlhofer eine feste Größe in der Branche und für viele Kunden eine verlässliche Adresse in Wien. Nun geht diese lange Geschichte zu Ende: Derzeit läuft ein Abverkauf, bevor Ende März endgültig die Lichter ausgehen.

Über viele Jahre war Radio Stohlhofer ein echter Familienbetrieb. Zunächst führte der Vater das Geschäft, später war Herbert Stohlhofer selbst rund 40 Jahre im Betrieb tätig. Seit Ende Dezember befindet sich Stohlhofer bereits in Pension und hat sich aus dem aktiven Geschäftsleben zurückgezogen.

Für viele Wiener war das Fachgeschäft in der Praterstraße eine feste Anlaufstelle. Besonders in den 1980er- und 1990er-Jahren erlebte die Branche ihre Hochphase. Enge Partnerschaften mit der Industrie, starke Umsätze und zahlreiche internationale Branchenveranstaltungen prägten diese Zeit. In den vergangenen Jahren habe sich das Marktumfeld jedoch deutlich verändert und die Rahmenbedingungen seien härter geworden, berichtet Stohlhofer.

Er blickt dennoch zufrieden auf seine jahrzehntelange Tätigkeit zurück. „Wir hatten großartige Zeiten, die ich sicher nicht missen möchte“, sagt er gegenüber elektro.at. Nun ziehe er sich endgültig aus der Branche zurück und wünscht seinen Kollegen weiterhin gute Geschäfte.

Räumungsverkauf

Trotz Bemühungen konnte kein Nachfolger gefunden werden – weder innerhalb der Familie noch extern. Mit der Schließung geht ein umfassender Räumungsverkauf einher. Ziel ist es, das Lager vollständig zu leeren. Kunden haben dabei ein letztes Mal die Gelegenheit, hochwertige Markengeräte – unter anderem von Miele, Bosch, Siemens, Liebherr oder Loewe – zu deutlich reduzierten Preisen zu erwerben.

Interesse?

Sollte jemand Interesse an einer Übernahme haben, bestehen weiterhin gute Voraussetzungen: Das Geschäft verfügt über langfristig attraktive Mietkonditionen sowie einen gewachsenen Kundenstamm, der seit 1948 aufgebaut wurde. „Vor hohen Fixkosten muss sich niemand fürchten“, betont Stohlhofer. Interessierte können sich direkt an Herbert Stohlhofer oder an die E&W-Redaktion (redaktion@elektro.at) wenden.