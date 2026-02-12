Ab 1. März 2026

SharkNinja: Markus Becker wird Vice President of Sales DACH

Kleingeräte | 0 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 12.02.2026

Mit 1. März 2026 übernimmt Markus Becker die Position des Vice President Sales für die Region DACH bei SharkNinja. In seiner neuen Rolle soll er die Wachstumsstrategie des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter vorantreiben und direkt an Tom Albold, Managing Director Central Europe, berichten.

Markus Becker bringt mehr als zwei Jahrzehnte Vertriebserfahrung auf unterschiedlichen Leitungsebenen mit und verfügt über ein hervorragendes Netzwerk im deutschen Consumer Electronics-Handel. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Karriere lag in den vergangenen Jahren bei Samsung, wo Markus Becker entscheidend zur Umstrukturierung und Optimierung verschiedener nationaler und internationaler Vertriebsstrukturen beitrug. „Er stellte sicher, dass diese den wachsenden Anforderungen eines globalen Marktführers gerecht wurden“, heißt es über Becker.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei SharkNinja. Ich beobachte das Unternehmen und seine bahnbrechenden Innovationen bereits seit Jahren. Das Team hat hervorragende Arbeit geleistet und die Marken Shark und Ninja im Markt bereits stark nach vorne gebracht. Nun freue ich mich sehr, ab März Teil dieses Teams zu werden und das starke Wachstum in der DACH-Region noch weiter zu steigern“, sagt Markus Becker.

Tom Albold, Managing Director Central Europe bei SharkNinja, sagt: „Wir freuen uns sehr, Markus Becker in unserem Team willkommen zu heißen. Seine fundierte Vertriebserfahrung, besonders im Bereich Consumer Electronics, und sein tiefes Marktverständnis sind entscheidend für unsere ambitionierten Wachstumsziele in der DACH-Region. Markus Becker bringt eine ausgeprägte Leidenschaft für den Handel und eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsstrategien mit, die unsere Position stärken und die Partnerschaften weiter ausbauen werden.“

Der gebürtige Berliner Markus Becker lebt mit seiner Frau und den drei Kindern in Frankfurt. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport, liest oder genießt gemeinsame Kochabende mit der Familie und Freunden.