Neue Plattform bringt Energiegemeinschaften mit Teilnehmern zusammen

„Strom verbindet“ ab sofort online

Energiezukunft | 0 | | Dominik Schebach | 13.02.2026

(© klima + energiefonds)

Die Zahl der Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften (EEG) in Österreich wächst stetig – gleichzeitig steigt auch das Interesse, Energie gemeinsam regional zu erzeugen und zu nutzen. Die neue, kostenlose Plattform „Strom verbindet“ soll Energiegemeinschaften und potenzielle Teilnehmer unkompliziert zusammenbringen und so den Einstieg in eine gemeinschaftliche Energieversorgung erleichtern.

Seit 2021 können in Österreich Energiegemeinschaften gegründet werden, die Energie gemeinschaftlich erzeugen und nutzen. Die neue Online-Plattform ermöglicht es Energiegemeinschaften, sich vorzustellen und von interessierten Verbrauchern sowie Erzeugern rasch und unkompliziert gefunden zu werden. Getragen wird „Strom verbindet“ von der Arbeitsplattform Energiegemeinschaften, unterstützt durch das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) und dem Klima- und Energiefonds.

„Mit dem neuen ElWG haben wir zahlreiche Vereinfachungen für Energiegemeinschaften auf den Weg gebracht, die ab Oktober in die Umsetzung gehen. Dadurch wird die Teilnahme in einer Energiegemeinschaft noch attraktiver. Die neue Plattform ,Strom verbindet‘ unterstützt dabei: sie ermöglicht die einfache Suche einer passenden Energiegemeinschaft in meiner Region“, erklärt dazu Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds, ergänzt: „Mit ‚Strom verbindet‘ setzen wir bewusst auf lokale und regionale Energiegemeinschaften. Sie entlasten die höheren Netzebenen, stärken die regionale Wertschöpfung und binden die Menschen aktiv vor Ort ein. So kann die Bevölkerung direkt an der Energiewende teilhaben.“

Die Arbeitsplattform Energiegemeinschaften besteht aus der „Österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften“, die 2021 im Klima- und Energiefonds eingerichtet wurde, und den öffentlichen Energieberatungseinrichtungen in den Bundesländern. Die Arbeitsplattform ermöglicht es, dass Energiegemeinschaften in Österreich einfach gegründet und betrieben werden können und zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Energiemarktes werden.

Kostenlose Anmeldung ab sofort möglich unter stromverbindet.gv.at