Zurück in Tirol: Girls! TECH UP begeistert erneut junge Talente

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 13.02.2026

Am 27. Februar findet der Girls! TECH UP zum zweiten Mal an der FH Kufstein Tirol statt. (© OVE)

Auch dieses Jahr macht der Girls! TECH UP Station in Tirol: Am 27. Februar findet der Erlebnistag für Schülerinnen der Unter- und Oberstufe zum zweiten Mal an der FH Kufstein Tirol statt – diesmal mit einem besonderen Highlight: Die jungen Besucherinnen können vor Ort nicht nur innovative Technik an zahlreichen Mitmachstationen erleben, sondern auch das aktuelle Girls! TECH UP-Role Model kennenlernen. Die 31-jährige Netzplanerin Christina Unterweißacher gibt den Schülerinnen Einblicke in ihren Karriereweg.

Christina Unterweißacher, Netzplanerin bei der Salzburg Netz GmbH, hat im Vorjahr den Girls! TECH UP-Role Model-Award für sich entschieden. „Es gibt viele Wege in die Technik. Mit Mut, Durchhaltevermögen und Neugier kann man einiges erreichen.“ Diese Botschaft und ihre Begeisterung für Elektrotechnik will die 31-Jährige den Schülerinnen nun beim Erlebnistag in Kufstein auch persönlich vermitteln. Neben weiblichen Vorbildern und Kontakten zu heimischen Unternehmen bietet Girls! TECH UP Spaß und Spannung an zahlreichen Mitmachstationen. So können die Mädchen etwa eine Hightech-Roboterhand steuern, einen virtuellen Kraftwerks-Rundgang unternehmen oder probeweise Steckdosen montieren. Ein Gewinnspiel sorgt für zusätzliche Abwechslung.

Weibliche Fachkräfte dringend gesucht

Weibliche Fachkräfte sind in der Branche der Elektrotechnik und Informationstechnik zwar mittlerweile keine Ausnahme mehr, das Potenzial sei aber noch bei Weitem nicht ausgeschöpft, so der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Immer noch seien Frauen an HTLs und in technischen Studien deutlich unterrepräsentiert. Und während die Elektrotechnik-Lehre in Tirol bei den Burschen ganz vorne liegt, scheint sie bei den Mädchen – anders als in anderen Bundesländern – noch nicht unter den Top 10 der beliebtesten Lehrberufe auf. Dabei eröffnet die Branche Frauen viele Chancen, betont Girls! TECH UP-Initiatorin Michaela Leonhardt: „Mit unserem Erlebnistag geben wir Mädchen Einblicke in eine Berufswelt mit unzähligen Möglichkeiten. Unsere Branche bietet Frauen nicht nur spannende Zukunftsthemen, sondern auch überdurchschnittliche Bezahlung und große Flexibilität im Arbeitsalltag.“

Der Girls! TECH UP findet am 27. Februar 2026 von 09:00 bis 15:30 Uhr an der FH Kufstein Tirol, Andreas Hofer-Straße 7, statt und richtet sich an Schülerinnen der Unter- und Oberstufe. Teilnehmen können Einzelpersonen, Gruppen oder Schulklassen, eine Anmeldung ist erforderlich: www.girlstechup.at