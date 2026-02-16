Webpage geht online

0693 ist die Vorwahl von Yelllow

Mit 1. April 2026 soll Yelllow bei allen rund 1700 Postfilialen und Postpartnern erhältlich sein. Die Vorbereitungen zum Launch laufen bereits: Heute gab die Post die neue Vorwahl ihres Mobilfunkangebots bekannt: 0693.

Sollten Kunden ihre bisherige Rufnummer bei einem Wechsel zu Yelllow mitnehmen wollen, ist auch eine kostenlose Rufnummernmitnahme möglich. Kürzlich ging auch die Website von Yelllow online: www.YELLLOW.at. Interessierte haben zudem die Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden, um gleich zum Start am 1. April als Erstes die Launchangebote zu erhalten.

Positioniert wird die Yelllow laut Post AG als unkompliziertes Angebot und dem Motto „Hallo, wir sind für dich da!“ in der Welt der österreichischen Telekom. Dabei will der MVNO mit günstigen Tarifen ohne Vertragsbindung, einfachen, leicht verständlichen Angeboten, persönlicher Beratung am Schalter bei rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern, sowie mit der verlässlichen Netzqualität eines großen Anbieters (A1) punkten.