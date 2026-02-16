MediaMarkt(Saturn): Zwischen Konsumzurückhaltung und „Allzeithoch“

Ceconomy: „Starker Start in Q1”

Die Branche | 0 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 16.02.2026

(Logo Ceconomy AG)

Ceconomy veröffentlichte die Bilanz für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres und ist – laut eigenen Angaben – „stark gestartet“. Der Umsatz sei gewachsen, Black Season und das Weihnachtsgeschäft seien ebenso stark gewesen, und die Kundenzufriedenheit befinde sich erneut „auf Rekordniveau“. Alles in allen setze Ceconomy „seinen Wachstumskurs weiter erfolgreich fort“.

Ceconomy und MediaMarktSaturn seien stark ins neue Geschäftsjahr gestartet: „Das erste Quartal, geprägt von Black Season und Weihnachtsgeschäft, ist für die Geschäftsentwicklung von entscheidender Bedeutung. Auch in dieser Phase setzte die Ceconomy AG ihren Wachstumskurs weiter erfolgreich fort“, heißt es in der Aussendung der MediaMarkt(Saturn)Mutter.

Die Kundenzufriedenheit erreichte mit dem Net Promoter Score (NPS) von 61 „ein neues Rekordniveau“ im ersten Quartal und verbesserte sich „deutlich“ gegenüber dem Vorjahr. Parallel dazu überschritt der Online-Anteil die 30%-Marke – „ein neues Allzeithoch außerhalb von Lockdown-Zeiten“, so Ceconomy. Mit der Integration von stationären Märkten und Digitalgeschäft unterstreiche das Unternehmen „seine Transformation zur führenden Omnichannel-Service-Plattform in Europa“, so der Wortlaut.

Finanzergebnisse

Wie Ceconomy berichtet, haben Länder wie Türkei, Spanien, Ungarn, Schweiz und Italien eine robuste Umsatzentwicklung sowie eine spürbar verbesserte Profitabilität verzeichnet. Das Geschäft in der übrigen DACH-Region war hingegen von Konsumzurückhaltung geprägt.

Ceconomy verzeichnete im ersten Quartal 2025/26 laut eigenen Angaben ein Währungs- und portfoliobereinigtes Umsatzwachstum von 3,4% auf 7,6 Mio. Euro (Q1 2024/25: 7,57 Mio. €) – und das „trotz anhaltend herausfordernder Marktbedingungen“, wie der Konzern sagt. Das bereinigte EBIT stieg um 31 Mio. € bzw. 11% auf 311 Mio. € (Q1 2024/25: 279 Mio. €) – dies „markiert das zwölfte Wachstumsquartal in Folge“, sagt die MediaMarktSaturn-Mutter, die durch diese „solide Performance die Wirksamkeit der Strategie und die Kostendisziplin“, bestätigt sieht.

Ceconomy CEO Dr. Kai-Ulrich Deissner erklärt dazu: „Zwölf Quartale in Folge profitables Wachstum – das beweist unsere nachhaltige Strategie von Experience Electronics und die Robustheit unseres Geschäftsmodells. In der Peak Season haben wir sowohl digital als auch bei der Kundenzufriedenheit Spitzenwerte im ersten Quartal erreicht. Unsere Investitionen in die Kanalvernetzung zahlen sich aus: Kunden erleben uns flexibler und reaktionsschneller als zuvor. Damit nimmt unsere Omnichannel-Transformation deutlich Fahrt auf. Wachstum und Kundenzufriedenheit gehen Hand in Hand. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die mit vollem Einsatz für unsere kundenorientierte Ausrichtung arbeiten.“

Blick auf die Sortimente

Während der Black Season und dem Weihnachtsgeschäft konnten einige Sortimentsbereiche von einer erhöhten Nachfrage profitieren. So verzeichnete das Unternehmen ein starkes Wachstum im Bereich Floorcare, und auch die Kategorien Gaming&Hardware, wie die Nintendo Switch 2 oder die Playstation 5, sowie Computer-Hardware und -Zubehör entwickelten sich „sehr positiv“. Darüber hinaus legte das Spielwarensegment deutlich zu und erzielte „einen substanziellen Umsatzanstieg“.

Wachstumsfelder

Die strategischen Wachstumsfelder entwickelten sich im ersten Quartal allesamt positiv. „Ein immer größerer Teil der Profitabilitätssteigerung geht auf diese Bereiche zurück“, so Ceconomy. Besonders die Bereiche Services & Solutions und Retail Media konnten im ersten Quartal noch einmal stark zulegen.

Der Bereich Services & Solutions verzeichnete im ersten Quartal ein starkes Wachstum sowohl im Online- als auch im Offline-Bereich. Treiber dafür waren Garantieverlängerungen, oftmals als Teil von Produkt-Bundles. In Deutschland wurde zudem das Versicherungsangebot ausgeweitet.

Retail Media erzielte „ein deutliches, stark zweistelliges Wachstum über das gesamte Produktportfolio“ hinweg. Dazu hätte auch eine besonders hohe Zahl an Neukunden aus Branchen außerhalb der Consumer Electronics beigetragen, meint das Unternehmen, das das Angebot kontinuierlich um neue Produkte und innovative Lösungen erweitern möchte, „um Partnern noch attraktivere Möglichkeiten zur Kundenansprache zu bieten“.

Remko Rijnders, CFO von Ceconomy, meint dazu: „Unsere Wachstumsbereiche entwickeln sich weiterhin positiv und sind fester Bestandteil unseres Geschäfts. Unsere Q1-Zahlen bestätigen den eingeschlagenen Kurs: Wir verzeichnen Umsatzwachstum und verbessern parallel unsere Profitabilität. Dabei behalten wir Kosten und Liquidität klar im Blick. Diese finanzielle Disziplin gibt uns den Spielraum für gezielte Investitionen.“

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2025/26 bestätigt Ceconomy seine Prognose. Demnach erwartet das Unternehmen weiterhin ein moderates Umsatzwachstum, zu dem alle Segmente beitragen sollen. „Das bereinigte EBIT-Ziel von rund 500 Mio. € bleibt erreichbar, mit erwarteten Verbesserungen gegenüber 2024/25 vor allem aus den Segmenten DACH und West-/Südeuropa“, betont der Konzern.