„Vom Talentcup zur Weltspitze“

Hisense unterstützt jugendliche Skisporttalente

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 16.02.2026

Junge Talente am Weg zum Sieg beim Riesentorlauf in Flachau. (Bild : WA Ski Race Club Flachau, Ski Austria)

Nachwuchs ist überall wichtig! Auch im Sport, denn die Nachwuchssportler legen den Grundstein für internationale Spitzenleistungen und den Weg an die Weltspitze. Und nicht nur das: „Nationale Vergleichswettkämpfe bieten jungen Athleten klare Orientierung, stärken ihre Motivation und ermöglichen eine realistische Standortbestimmung im nationalen Feld“, sagt Hersteller Hisense, der diese Entwicklung gezielt, langfristig und mit klarer Haltung für nachhaltigen Nachwuchssport im Skirennsport fördern möchte.

Als Sponsor engagiert sich Hisense aktuell im Nachwuchsrennsport in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich. Das Engagement umfasst Geld- und Sachleistungen und soll dazu beitragen, professionelle Rahmenbedingungen für Training, Organisation und Wettkampf sicherzustellen. „Damit stärkt Hisense eine zentrale Säule des alpinen Skisports in Österreich“, betont das Unternehmen.

Ein Beispiel dafür lieferten die Nationalen Vergleichswettkämpfe 2026 / ÖSV-Schülertestrennen in Flachau, die von 27. bis 29. Jänner im Rahmen des Salzburgmilch Kids Cup ausgetragen wurden. Die Ren

nen dienen als direkte Vorbereitung auf die Österreichischen Meisterschaften der Schüler, für die sich ausschließlich jene qualifizieren, die sich zuvor über die jeweiligen Landescups durchgesetzt haben. Genau diese Landescups unterstützt Hisense unter anderem in Niederösterreich und Oberösterreich aktiv.

In Flachau trafen damit die besten jungen Rennläufer Österreichs aufeinander. Athletinnen wie Chiara Marie Pointner (WSV Bad Hofgastein) mit ihrem Sieg im Riesenslalom der Schüler 13 oder Athleten wie Sebastian Macheiner (USC Mariapfarr-Weißpriach) mit seinem Podestplatz im Slalom der Schüler 13 zeigten eindrucksvoll, welches Potenzial im heimischen Nachwuchs steckt.

„Ich gratuliere allen jungen Athletinnen und Athleten zu ihren Leistungen bei den nationalen Vergleichswettkämpfen in Flachau ganz herzlich. Erfolge wie jene von Chiara Marie Pointner oder Sebastian Macheiner zeigen, wie viel Qualität und Perspektive im österreichischen Nachwuchs steckt. Diese Rennen sind ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu Österreichischen Meisterschaften – und für manche vielleicht auch Richtung Weltspitze. Genau deshalb engagieren wir uns mit voller Überzeugung im Jugendskirennsport“, sagt Andreas Kuzmits, Geschäftsführer von Hisense Gorenje Austria.

Hisense fördert im Rahmen seines Engagements Kinder von acht bis zwölf Jahren sowie Jugendliche bis 21 Jahre, unter anderem beim Niederösterreich Talente Cup, beim Energie AG Nachwuchscup powered by Hisense in Oberösterreich sowie beim FIS Jugend Cup in Salzburg. Insgesamt unterstützt das Unternehmen mehr als 40 Nachwuchsrennen pro Saison: „Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zur Zukunft des österreichischen Skirennsports“, sagt Kuzmits.