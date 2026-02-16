Österreicher sehen mehr Risiken denn Chance für Kinder & Jugendliche

Social Media: Ruf nach klaren Altersgrenzen

Dominik Schebach | 16.02.2026

In der Wahrnehmung der österreichischen Bevölkerung hat sich inzwischen ein negatives Bild von Social Media verfestigt.

Für Kinder und Jugendliche gehören Social Media-Angebote zum Alltag. Doch die österreichische Bevölkerung steht der digitalen Lebenswelt von TikTok, Instagram und Co. zunehmend kritisch gegenüber. Wie eine aktuelle und repräsentative Umfrage des Online Research Instituts Marketagent zeigt, sieht die große Mehrheit der Österreicher Social Media eher als Gefahr, denn als Chance. Gewünscht werden stärkere gesetzliche Rahmenbedingungen und ein Mindestalter für die Nutzung von Social Media-Plattformen.

Die Diskussion ist auch für den Telekom-FH von Bedeutung. Schließlich werden die sozialen Medien überwiegend am Smartphone genutzt – und die Social Media-Angebote haben eine zunehmend schlechte Nachrede. Von den 1.000 Befragten bewerten nun allerdings bereits 81% die se Dienste als eher gefährlich oder sehr gefährlich. Nur ein knappes Fünftel hält die Plattformen für sicher (19%). Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Studie zeigt, dass sich Risiken wie Cybermobbing, Sucht und problematische Inhalte bereits tief im Bewusstsein der Bevölkerung verankert haben. Zwar werden positive Aspekte wahrgenommen, doch sie fallen im Vergleich deutlich schwächer aus.

Als wichtigste Vorteile der Nutzung von Social Media Plattformen nennen die Befragten den leichten Zugang zu Wissen und Bildung (40%), soziale Vernetzung und Kommunikation (38%), Austausch über gemeinsame Interessen (38%) sowie digitale Kompetenzen und frühzeitiger Umgang mit Technik (36%). Dem gegenüber stehen jedoch massive Sorgen, allen voran vor sexueller Belästigung (72%) bzw. sexualisierten Inhalten (71%), Cybermobbing (71%) und übermäßiger Nutzung (71%). Auch Gewalt (67%), Extremismus (66%), Desinformation (65%) und mentaler Druck (61%) werden breit als relevante Gefahren wahrgenommen.

„Risiko für junge Menschen“

Während die Verantwortlichen in der Politik noch über die mögliche Regulierung von Social Media diskutieren, zeigt die Marketagent-Studie, dass die Bevölkerung bereits einen Schritt weiter ist. 90% sprechen sich klar für ein gesetzliches Mindestalter aus. Die gewünschte Altersgrenze liegt im Schnitt bei 15 Jahren. Auffällig ist, dass die Zustimmung über alle Generationen hinweg gleich hoch ist: von den 14-19-Jährigen bis hin zu den Über-60-Jährigen.

„Die breite Mehrheit sieht in Social Media ein reales Risiko für junge Menschen: von Cybermobbing, über sexualisierte Inhalte bis hin zu Suchtproblematiken. Dass 90 Prozent ein gesetzliches Mindestalter fordern, ist ein deutliches Signal an Politik und Plattformbetreiber. Der Wunsch nach mehr Schutz und klaren Regeln ist gesellschaftlich längst angekommen“, fasst Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von Marketagent, zusammen.

Wer trägt die Verantwortung?

Für den Telekom-FH besonders interessant: Wenn es um die Einhaltung von Altersgrenzen geht, sieht die Bevölkerung die Verantwortung primär bei den Erziehungsberechtigten. So weisen 38% den Eltern die Verantwortung zu. 32% wollen die Plattformen selbst in die Pflicht nehmen. 19% sind dafür, dass der Staat die Einhaltung der Altersgrenzen überwacht.

Damit ergebe sich nach Marketagent eine klare Botschaft: Eltern sollen ihre Kinder begleiten, Regeln setzen und kontrollieren, aber Plattformen und Politik dürfen sich ihrer Verantwortung ebenfalls nicht entziehen. Gleichzeitig glaubt eine Mehrheit von 62%, dass Social-Media-Plattformen das Alter ihrer Nutzenden nicht verlässlich überprüfen können. Das Vertrauen in technische Alterskontrollen ist also begrenzt.

TikTok, Snapchat und Instagram gelten als die riskantesten Plattformen

Bei der Frage nach den riskantesten Social-Media-Plattformen für junge Menschen entsteht ein deutliches Bild: TikTok gilt mit 84 Prozent klar als problematischste App. Mit deutlichem Abstand folgen Instagram (55%) und Snapchat (51%). Beide werden von mehr als der Hälfte der Bevölkerung als besonders riskant eingestuft. Auch X/twitter (44%) und Facebook (40%) sowie YouTube (24%) stehen in der Kritik, wenn auch in deutlich geringerem Ausmaß.