Hithium ESS Cabinet im Feldtest

Energy3000: Gelungene Österreich-Premiere

Photovoltaik | 0 | Wissen | Wolfgang Schalko | 17.02.2026

Das 261 kWh Hithium ESS Cabinet Speichersystem konnte beim Praxistest in der Steiermark auf ganzer Linie überzeugen. (© Energy3000 solar)

Nachdem sich das Speichersystem bereits in Ungarn bewähren konnte, wurde von Energy3000 vorige Woche erstmals auch in Österreich ein 261 kWh Hithium ESS Cabinet erfolgreich getestet. Der praktische Einsatz erfolgte in der Steiermark unter realistischen Bedingungen und bestätigte die Leistungsfähigkeit sowie die Zuverlässigkeit des Systems.

Die Eckdaten des Hithium ESS Cabinet:

261 kWh All-in-One-System

25 kW AC-Leistung

Vollständige Ladung und Entladung in nur 2 Stunden

Wie die Experten von Energy3000 festhielten, bestanden alle eingesetzten Komponenten die umfangreichen Performance- und Sicherheitstests „mit Bravour” – womit die hohen internen Qualitätsanforderungen von Energy3000 erfüllt sind und der Grundstein für den breiten Einsatz in Speicherprojekten gelegt ist.

Vorzeige-Projekt bei den Nachbarn

Schon einige Tage vor dem Probelauf in der Steiermark waren in Ungarn, genauer gesagt im Lager von Áramút Bau 90 Kft, zwei leistungsstarke Hithium ESS Cabinet Systeme testweise in Betrieb gegangen. Ebenfalls unter realistischen Bedingungen

wurden dort zwei Energiespeichersysteme auf Herz und Nieren geprüft, jeweils bestehend aus fünf einzelnen Batterieeinheiten mit je 261 kWh Kapazität, einer Combiner Box zur sicheren und effizienten Verbindung der Module sowie einem stationären Controller für die Systemsteuerung und -überwachung.

Das daraus resultierende Speichervolumen von insgesamt über 1,3 MWh pro System wird seither von den neuen Eigentümern für die zuverlässige und effiziente Energieversorgung genutzt – neben der Nutzung des selbst erzeugten PV-Stroms u.a. auch zur Lastspitzenabdeckung und zur Netzstabilisierung.