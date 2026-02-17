Bis 300 Zoll

Hisense präsentiert neuen Smart Miniprojektor C3

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 17.02.2026

Hisense bringt mit dem C3 einen neuen, mobilen Laser Projektor auf den Markt. (© Hisense)

Große Sportereignisse verlangen nach eindrucksvollen Bildern. Spätestens mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 rücken deshalb smarte Miniprojektoren verstärkt in den Fokus. Hisense reagiert auf diesen Trend und erweitert seine C-Serie um ein weiteres Modell. Mit dem C3 bringt der Hersteller einen mobilen Laserprojektor auf den Markt, der flexibel einsetzbar ist.

Die mobilen Laser Projektoren bieten Projektionsfläche von 65 bis 300 Zoll und sollen mit optischem Zoom und einer höheren Helligkeit als das Einstiegsmodell C2 punkten. Das Modell verfügt über eine 4K-UHD-Auflösung. Ein Triple-Laser mit drei separaten Lichtquellen in den Grundfarben Rot, Grün und Blau soll für eine besonders hohe Farbpräzision sorgen. Laut Hisense liefert der C3 „lebendige Farben“. Die Farbraumabdeckung von 110% BT.2020 stellt die präzise Darstellung von über einer Millarde Farben sicher. Standards wie IMAX Enhanced und Dolby Vision stehen ebenfalls bereit.

Auch unter schwierigen Lichtverhältnissen soll der Projektor überzeugen. Mit einer Helligkeit von 2.500 ANSI-Lumen ist das Gerät laut Hersteller darauf ausgelegt, selbst bei hellem Umgebungslicht ein gut sichtbares Bild zu liefern. Das native Kontrastverhältnis von 2.000:1 soll dabei für eine differenzierte Darstellung sorgen und das von tiefen Schwarztönen bis zu hellen Bildpartien. So verspricht Hisense eine scharfe und farbintensive Wiedergabe, sowohl beim Public Viewing im Garten als auch indoor beim Fernsehabend.

Flexibilität zählt ebenfalls zu den Kernmerkmalen des C3. Je nach Raumgröße oder Einsatzort lässt sich die Projektionsgröße variieren, ohne dass die Bildschärfe darunter leiden soll. Möglich macht das ein optischer Zoom mit einem Faktor von 1,0 bis 1,3, der laut Hersteller eine verlustfreie Darstellung in 4K-Qualität sowohl bei kurzer als auch bei größerer Projektionsdistanz gewährleisten soll.

Einfache Handhabung

So flexibel der Einsatzort, so einfach ist laut Hisense auch die Einrichtung des C3: Mit Auto Magic AI Adjusting 2.0 übernimmt der C3 die Bildanpassung automatisch. Funktionen wie Seamless Auto Keystone Correction, Auto Screen Fit und Auto Obstacle Avoidance sollen dafür sorgen, dass die Projektion selbst bei ungünstigen Platzverhältnissen korrekt ausgerichtet wird. Der Seamless Auto Focus stellt das Bild zudem selbstständig scharf. Unterschiede in Untergrund oder Wandfarbe berücksichtigt das Gerät ebenfalls: Der Projektor passt die Darstellung laut Hisense automatisch an bis zu sieben verschiedene Wandfarben an, um eine möglichst naturgetreue und klare Bildwiedergabe zu gewährleisten.

Darüber hinaus verfügt der C3 über einen integrierten Schwenk- und Neigekopf, mit dem sich das Gerät vertikal um bis zu 90 Grad nach oben ausrichten lässt. Dadurch kann die Projektion beispielsweise an die Zimmerdecke verlagert werden z.B. für Serienabende aus dem Bett heraus. Auch bei längeren Filmnächten oder einem spannenden Fußballfinale in der Verlängerung soll der Projektor ein angenehmes Seherlebnis bieten. Da das Bild nicht direkt von einem Display, sondern als Projektion auf Wand oder Leinwand entsteht, wird laut Hersteller kein für die Augen potenziell belastendes blaues Licht ausgestrahlt.

Der Hisense C3 Smart Miniprojektor (1.699 Euro UVP) ist ab sofort im Handel verfügbar.