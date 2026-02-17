BRANCHENRADAR Marktstudie

Markt für Reinigungsroboter wächst ungebremst

Hintergrund | 0 | Unter der Lupe | Stefanie Bruckbauer | 17.02.2026

(Grafik: BRANCHENRADAR Gewerbliche Reinigungsmaschinen in Österreich 2026)

Der österreichische Markt für gewerbliche Reinigungsmaschinen bewegt sich seit dem Vorjahr wieder im Plus. Wie aktuelle Daten einer Marktstudie des Marktforschungsinstituts BRANCHENRADAR.com zeigen, wuchs die Nachfrage nach Reinigungsrobotern „ungebremst“.

BRANCHENRADAR.com, der Spezialist für Markt- und Wettbewerbsanalysen, hat sich den Markt für gewerbliche Reinigungsmaschinen angesehen und kam zum Ergebnis: „Nach zwei eher schwierigen Jahren zieht der Markt für gewerbliche Reinigungsmaschinen wieder deutlich an.“ Laut aktueller Erhebung erhöhten sich im Jahr 2025 in Österreich die Erlöse von Herstellern und Handelsvertretungen um +7,3 % gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 52,3 Millionen Euro. Für Wachstumsbeiträge sorgten laut BRANCHENRADAR.com Sauger und Hochdruckreiniger, insbesondere aber autonome Reinigungsmaschinen. „Die Nachfrage nach Reinigungsrobotern wuchs ungebremst“, analysiert Andreas Kreutzer, Geschäftsführer von BRANCHENRADAR Marktanalyse. „Im letzten Jahr wurden insgesamt 260 Stück verkauft; um 160 mehr als im Jahr davor“.

Kreutzer geht davon aus, dass sich der Trend voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen wird, nicht zuletzt, da der aktuelle Entwurf der zu überarbeitenden Ö-Norm D 2050 erstmals auch einen Abrechnungsmodus für Reinigungsroboter beinhaltet. „Damit können auch in öffentlichen Ausschreibungen nach Ö-Norm Roboter eingesetzt werden“, so Kreutzer, der deshalb für das laufende Jahr einen Absatz von rund 500 Stück erwartet. Bereits zu Jahresmitte des kommenden Jahres könnten daher in Österreich in etwa 1.000 Reinigungsroboter im Einsatz sein, wie der BRANCHENRADAR-Geschäftsführer erläutert.