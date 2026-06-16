Neuer Managing Director Commercial im Management des Alpine Clusters

MediaMarkt: Martina Altlechner geht, Patrick van der Linden übernimmt

Die Branche | 2 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 16.06.2026

Patrick van der Linden startet Mitte Juni als neuer Managing Director Commercial des MediaMarktSaturn Alpine Clusters. (Bild. MediaMarkt)

Bei MediaMarkt Österreich und Schweiz gibt es eine Veränderung im Board: Patrick van der Linden aus Belgien startet Mitte Juni als neuer Managing Director Commercial des Alpine Clusters und löst in dieser Funktion Martina Altlechner ab.

Patrick van der Linden war seit Juni 2024 als Country Manager Commercial im BeNeLux Cluster tätig. Zuvor hatte er mehrere Managing-Director-Positionen in verschiedenen Landesgesellschaften der MediaMarktSaturn-Gruppe inne. „In diesen Funktionen hat er fundierte Expertise in den Bereichen Commercial Leadership, operative Exzellenz und länderübergreifende Zusammenarbeit innerhalb von MediaMarktSaturn aufgebaut. Diese Erfahrung wird er künftig in den Alpine Cluster einbringen“, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung.

Patrick van der Linden tritt seine neue Funktion Mitte Juni 2026 an. Er übernimmt die Verantwortlichkeiten von Martina Altlechner, die seit Oktober 2024 Managing Director Commercial im Alpine Cluster war. Martina Altlechner ist seit 2011 Teil der MediaMarktSaturn Group und hat in verschiedenen Positionen Impulse für das Unternehmen gesetzt. MediaMarktSaturn sagt: „In den vergangenen zwei Jahren hat sie maßgeblich dazu beigetragen, wertvolle Synergien zwischen beiden Ländern zu schaffen und den Alpine Cluster strategisch weiterzuentwickeln.“ Für eine geordnete und reibungslose Übergabe sollen Patrick van der Linden und Martina Altlechner nun eng zusammenarbeiten.

Mit dieser personellen Veränderung setzt MediaMarkt laut eigenen Angaben „auf eine starke interne Nachfolgelösung und unterstreicht den Anspruch, die erfolgreiche Weiterentwicklung des Alpine Clusters konsequent fortzuführen“. Vittorio Buonfiglio, CEO MediaMarkt Österreich und Schweiz: „Patrick kennt das internationale Geschäft von MediaMarkt aus langjähriger Führungspraxis. Er steht für starke kommerzielle Ergebnisse, die konsequente Weiterentwicklung des Vertriebs und eine erfolgreiche Zusammenarbeit über mehrere Landesorganisationen hinweg.“