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Freitag, 19. Juni 2026
Betriebe & Konsumenten brauchen Beständigkeit

Pfarrwaller: Auslaufen der Geräte-Retter-Prämie ist falsches Signal

Hintergrund | Dominik Schebach | 16.06.2026 | | 1  
BGO Robert Pfarrwaller befürchtet, dass das Auslaufen der Geräte-Retter-Prämie Zurückhaltung bei den Endkunden auslöst. BGO Robert Pfarrwaller befürchtet, dass das Auslaufen der Geräte-Retter-Prämie Zurückhaltung bei den Endkunden auslöst. Aus Sicht des Bundesgremiums für den Elektro- und Einrichtungsfachhandel ist das Auslaufen der Geräte-Retter-Prämie das falsche Signal. Denn das ständige An- und Abschalten von Fördermaßnahmen führt zu massiver Verunsicherung und löst nach Ansicht von Bundesgremialobmann Robert Pfarrwaller Zurückhaltung bei Reparatur- und Kaufentscheidungen aus.

Gerade erst wurde der Reparaturbonus als Geräte-Retter-Prämie neu aufgesetzt – mit reduziertem Budget und verändertem Produktumfang. Kaum haben sich Betriebe und Konsumenten darauf eingestellt, soll die Förderung wieder beendet werden. Bundesgremialobmann Robert Pfarrwaller befürchtet deswegen negative Auswirkungen auf die Branche: „Bereits die Unterbrechung des Reparaturbonus hat deutlich gezeigt, welche Folgen fehlende Planungssicherheit hat: Konsumenten warten ab – sowohl bei Reparaturen als auch bei Neuanschaffungen. Für die Betriebe bedeutet das, dass sie Personal abbauen und bereits aufgebaute Infrastruktur wieder zurückfahren oder anpassen müssen. Was es braucht, sind verlässliche Rahmenbedingungen, damit Unternehmen langfristig planen können und Konsumenten nicht verunsichert werden. Nur so können Reparaturangebote ausgebaut und dauerhaft am Markt verankert werden.“

Die Geräte-Retter-Prämie sei in diesem Zusammenhang ein wirksames Instrument für Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und regionale Wertschöpfung. Reparaturen vermeiden Elektroschrott, sparen Rohstoffe und CO₂ und stärken heimische Fachbetriebe. Zudem unterstützt die Prämie zentrale Anforderungen der EU-Right-to-Repair-Richtlinie.

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Kommentare (1)

  1. Warum muss immer der Steuerzahler für so einen Schwachsinn herhalten. Wer sein Gerät reparieren möchte soll es tun, ohne sinnlose Förderung. Meinen Autoservice muss ich ja auch selber zahlen. Dieser Förderwahnsinn muss endlich aufhören. Kapieren die Leute nicht dass sie es letztendlich mit ihren Steuerbeiträgen ohnehin wieder selber bezahlen?
    Und wenn ein Unternehmer nur mit Förderungen überlebt hat er ohnehin keine Existenzberechtigung.

    5
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