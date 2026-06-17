Area Sales Manager in Oberösterreich / Salzburg

BayWa r.e sucht einen Area Sales Manager Oberösterreich / Salzburg (m|w|d)

Photovoltaik Energiezukunft | 0 | Jobs | Julia Jamy | 17.06.2026

(© BayWa r.e. renewable energy GmbH)

BayWa r.e. Solar Systems GmbH zählt in Österreich, Slowenien und Kroatien zu den führenden Komplettanbietern für Photovoltaik-Aufdachanlagen, Speicherlösungen und Produkte im Bereich E-Mobilität. Um die Kunden in Oberösterreich und Salzburg noch intensiver betreuen zu können, verstärkt das Unternehmen sein Vertriebsteam und sucht ab sofort einen Area Sales Manager (m/w/d).

Mit dem Leitgedanken „r.e.think energy“ entwickelt BayWa r.e. Konzepte für eine nachhaltige Energieversorgung. Im Mittelpunkt stehen die Erzeugung, Speicherung und effiziente Nutzung erneuerbarer Energien, um die Energiewende voranzutreiben. Zur Verstärkung des Teams sucht das Unternemen ab sofort einen Sales Area Manager (m|w|d) in den Fokusgebieten Oberösterreich und Salzburg.

Deine Aufgaben:

Du betreust und berätst aktiv unsere PV-Installateure und Elektrotechniker in den Fokusgebieten Oberösterreich und Salzburg

in den Fokusgebieten und Neukundenakquisition gehört ebenso zu deinem Aufgabengebiet wie die Betreuung und Beratung von Bestandskunden .

gehört ebenso zu deinem Aufgabengebiet wie die . Du führst Verkaufs- und Beratungsgespräche direkt vor Ort beim Kunden durch und präsentierst unsere PV-Produkte, Lösungen und Systeme.

durch und präsentierst unsere PV-Produkte, Lösungen und Systeme. Du entwickelst dein Vertriebsgebiet eigenständig weiter und stellst dabei die Erreichung von Umsatz und Ergebniszielen sicher.

und stellst dabei die sicher. Du betreust mit Unterstützung unseres Innendienst- Teams unsere Kunden über den gesamten

Vertriebsprozess hinweg – von der Beratung, Angebotslegung bis hin zur Auslieferung – so unterstützt du unsere Mission: Solarstrom auf jedes Dach.

Deine Qualifikationen:

Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung im Vertrieb , idealerweise im technischen Vertrieb oder B2B-Umfeld .

im , idealerweise im . Kenntnisse im Bereich Photovoltaik, Elektrotechnik oder Haustechnik sind ein großes Plus – am wichtigsten ist aber das „ Vertriebsgen “

ist aber das „ “ Du bist stark kunden- & lösungsorientiert , kommunikationsfreudig und besitzt ein professionelles Auftreten.

, und besitzt ein professionelles Auftreten. Der Umgang mit Warenwirtschafts- bzw. ERP-Systemen , sowie digitale Tools und MS Office fallen dir leicht.

, sowie digitale Tools und MS Office fallen dir leicht. Hohe Reisebereitschaft innerhalb deines Gebietes ist für dich selbstverständlich

Deine Persönlichkeit:

Du arbeitest gerne s elbstständig, eigenverantwortlich und direkt beim Kunden .

und . Teamplayer, Flexibilität und Begeisterung für neue Technologien zeichnen dich aus.

und Begeisterung für neue Technologien zeichnen dich aus. Du verfolgst aktiv Trends und Marktentwicklungen in der PV-Branche.

und in der PV-Branche. Du liegst uns am Herzen: sollte es irgendwo Probleme geben,

tun wir alles, um dich zu unterstützen – bei uns wird niemand im Regen stehen gelassen

tun wir alles, um dich zu unterstützen – bei uns wird niemand im Regen stehen gelassen Eine tolle Arbeitsatmosphäre und spannende Aufgaben

Die Möglichkeit, die Energiewende mit uns voranzutreiben

Weiterbildungsmöglichkeiten über interne und externe Schulungen

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

Moderne Arbeitsplatzausstattung

Vergünstigt Online-Einkaufen

Elektro-Firmenfahrzeug (auch zur Privatnutzung)

BayWa r.e bietet ein monatliches Bruttogehalt ab € 3.800.- zuzüglich Boni und E-Firmenfahrzeug auf Vollzeitbasis; je nach Berufserfahrung und Qualifikation besteht die Bereitschaft zur Überzahlung.

Unternehmen BayWa r.e Kontakt Eva Freithofnig

T: +43 4224 344 1015

E: hr.bss@baywa-re.com Link https://jobs-solar-distribution.baywa-re.com/Area-Sales-Manager-Oberoesterreich-Salzburg-mwd-de-j5750.html