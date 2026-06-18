Vom Funkberater zum Zaci: Seit Tag eins mit dabei

60 Jahre Elektro Zettl

Die Branche | 0 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 18.06.2026

60jähriges Jubiläum des Familienunternehmens Elektro Zettl: Klaus Zettl und Sohn Alexander Zettl. (Foto: Elektro Zettl)

60 Jahre - 1966 als Elektrogeschäft gegründet, stellt sich Elektro Zettl heute als modernes Familienunternehmen mit einer bemerkenswerten Geschichte dar. Besonders stolz ist die Familie auf eine Konstante, die das Unternehmen bereits fast von seiner Gründung an begleitet: Elektro Zettl wurde in den 70er Jahren mit Gründung des Funkberaterrings bereits Mitglied bei der Genossenschaft, die nun als RED ZAC bekannt ist. Heute führt Klaus Zettl den Betrieb in Kremsmünster/OÖ gemeinsam mit seinem Sohn Alexander als Geschäftsführer.

Die Treue zu RED ZAC habe Klaus Zettl nie bereut, im Gegenteil: Heute ist er seit einigen Jahren im Beirat von RED ZAC und aktuell als Beirat-Stellvertreter tätig. „Damals war das Wichtigste die gemeinsame Werbung. Heute sehe ich, wie viel die RED ZAC-Zentrale für jeden einzelnen Händler leistet. RED ZAC ist mit Abstand die beste und größte Kooperation in Österreich – und der größte Arbeitgeber in der Branche“, so der Eigentümer von Elektro Zettl.

„Elektro Zettl steht für das Beste, was der Elektrofachhandel zu bieten hat: Generationendenken, Kundennähe und eine Verlässlichkeit, die man nicht kaufen kann. 60 Jahre Treue zu unserer Gemeinschaft – das ist außergewöhnlich und verdient höchsten Respekt“, sagt RED ZAC-Vorstand Thomas Pöcheim. „Klaus Zettl ist ein echter Zaci und lebt die Grundgedanken unserer Genossenschaft tagtäglich: Regionalität, Kundennähe und optimale Beratung stehen für ihn eindeutig im Fokus.“

Familienbetrieb über drei Generationen

1966 gründete Helmut Zettl mit seiner Frau Suse das Elektrogeschäft in Kremsmünster – noch im selben Jahr wurde der erste Lehrling eingestellt. Schon damals hatte Zettl Sen. ein klares Ziel: neben Privatkunden auch die Industrie zu bedienen. Diese Weitsicht zahlte sich aus, der Kundenstamm wuchs kontinuierlich.

1970 übersiedelte der Betrieb in das neu errichtete Verkaufs- und Werkstätten-Gebäude – ein Meilenstein, denn dieses Gebäude wird bis heute genutzt. Im selben Jahr baute Helmut Zettl als einer der ersten in ganz Oberösterreich eine Gemeinschaftsantennenanlage, die das gesamte Ortsgebiet Kremsmünster mit TV- und Radiosignalen versorgte.

1997 übernahm Elektromeister Klaus H. Zettl, der Sohn des Gründers, den Betrieb und wandelte ihn schließlich in eine GmbH um. Er machte an der HTL den Abschluss in Hochfrequenztechnik und absolvierte im Anschluss die Fachschule in Linz. Mit 22 Jahren stieg er dann in den Familienbetrieb ein. Was sein Vater aufgebaut hatte, führte Klaus Zettl mit demselben Qualitätsanspruch weiter – und erweiterte das Portfolio konsequent in Richtung Zukunft.

2005 wurde die Antennenanlage ausgebaut, um Internetzugang anbieten zu können. 2007 kam Telefonie über Kabel hinzu. Und 2017 folgte mit der Partnerschaft mit Magenta T-Mobile der nächste große Schritt: Das Kabelnetz wurde vollständig grundsaniert und auf zukunftssichere Glasfasertechnologie (LWL) umgestellt – ein modernes, leistungsfähiges System für Kabelfernsehen, Internet und Telefonie.

Seit Dezember 2016 ist auch Alexander Zettl, der Sohn von Klaus Zettl, fester Bestandteil des Familienbetriebs und heute als zweiter Geschäftsführer tätig. Er absolvierte eine Ausbildung in Werbe- und Medientechnik und bringt frischen Wind in das Traditionshaus. Das Ziel von Klaus Zettl ist klar formuliert: „In den nächsten drei bis fünf Jahren möchte ich die Firma so aufstellen, dass Alexander sie nahtlos übernehmen kann. Kontinuität und Qualität – das war immer unser Rezept“, meint Zettl. Das Team besteht heute aus Klaus und Alexander Zettl sowie einer Mitarbeiterin – ein eingespieltes, kompaktes Team mit klarem Fokus auf persönliche Beratung und hohe Servicequalität.

Elektro Zettl bietet ein breites Spektrum an Leistungen – vom Verkauf hochwertiger Elektrogeräte über individuelle Beratung bis hin zu Service und Reparatur. Elektroinstallationen werden seit drei Jahren an ein Partnerunternehmen abgegeben – so bleibt der Fokus ganz auf Handel, Beratung und Service.