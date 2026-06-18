Design-Upgrade für die Küche

GRAEF Allesschneider ESSENCE: ein Interior-Statement

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 18.06.2026

Der neue GRAEF Allesschneider ESSENCE. (Foto: GREAF)

Der Trend zu offenen Wohnräumen, also offene Grundrisse, Wohnküchen und bewusst inszenierte Arbeitsflächen, machen Küchengeräte mehr denn je zu sichtbaren Designobjekten. Genau hier möchte GRAEF mit dem neuen Allesschneider ESSENCE ansetzen: „Er verbindet präzise Schneideleistung mit einer Formensprache, die sich wie selbstverständlich in moderne Wohnkonzepte einfügt. Klare Konturen, hochwertige Materialien und eine zeitlose Farbwelt – Silber mit schwarzen Akzenten – machen den ESSENCE zu einem Gerät, das als Interior-Piece auf der Arbeitsplatte wirken darf“, so das deutsche Familienunternehmen GRAEF, das zudem eine limitierte Sonderedition in Mattschwarz ankündigt – passend zu einem der stärksten Küchentrends der kommenden Saison: matte Schwarztöne als ruhiger, hochwertiger Kontrast in modernen Küchen.

Küchen werden in diesem Jahr ruhiger, aufgeräumter und stärker als Designraum gedacht. Tonangebend sind klare Linien, reduzierte Flächen und Geräte, die sich wie selbstverständlich in ein abgestimmtes Gesamtbild einfügen. Silber rückt dabei wieder stärker in den Fokus – als eleganter, Licht reflektierender Ton, der besonders in Kombination mit warmen Materialien eine moderne Balance schafft. Der ESSENCE von GRAEF ist genau für dieses Umfeld gestaltet: freitragend, mit einem Vollmetallgehäuse in Silber und einer Glasbodenplatte in Schwarz – ein bewusst gesetztes Detail im sichtbaren Küchenbereich. Auch die limitierte Sonderedition des ESSENCE in Mattschwarz fügt sich stilvoll in jedes Wohnambiente ein und greift zudem einen der aktuell stärksten Küchentrends auf. „Mattschwarz steht für ruhige Eleganz, Zeitlosigkeit sowie für hochwertige Verarbeitung und passt ideal zu warmen Materialien wie Holz, Stein oder Keramik“, sagt das Unternehmen GRAEF, das seit Jahren für Designkompetenz im Küchengerätebereich steht – „mit Lösungen, die Technik und Ästhetik konsequent zusammenführen“.

Gleichzeitig bleibt der ESSENCE kompromisslos in seiner Kernkompetenz. Der energieeffiziente Eco-Power-Motor liefert eine Spitzenleistung von bis zu 170 Watt und passt seine Kraft an die jeweilige Schneideaufgabe an. Das Edelstahl-Wellenschliffmesser schneide zuverlässig Brot, Wurst, Käse oder Gemüse – „von hauchdünn bis rustikal, unterstützt durch eine stufenlose Schnittstärkeneinstellung bis 20 Millimeter“, verspricht GRAEF. Das neue Bedienkonzept vereint drei Funktionen, ist intuitiv und sicher und erlaubt auch die einhändige Steuerung. Für Familien besonders relevant ist die weiterentwickelte Kindersicherung: „Die gesamte Bedieneinheit kann über einen Verriegelungshebel auf der Unterseite blockiert werden; zusätzlich sorgt eine Schlittenverriegelung für eine dreifache Absicherung – damit positioniert sich der Mittelklassebolide ESSENCE als besonders sicheres Modell in seinem Segment“, erklärt GRAEF.

Der Allesschneider ESSENCE in Silber ist ab sofort für 229,00 Euro (UVP) im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Die limitierte Edition in Mattschwarz ist zum Jahresendgeschäft geplant.