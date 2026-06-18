„echt hier. echt sicher.“

NÖ: Handel startet Kampagne gegen Billigimporte

Dominik Schebach | 18.06.2026 | 1 |

Teilnehmerin Martina Wächter, Inhaberin von Stofftiger, und Alexander Smuk, Gremialobmann des Versand-, Internet- und allg. Handel der Wirtschaftskammer Niederösterreich, beim Dreh zur Kampagne. (© filmpro / David Rudolf)

Mit der Kampagne „echt hier. echt sicher.“ will der NÖ Versand-, Internet- und allgemeine Handel auf Produktsicherheit, Haftung und Verantwortung beim Online-Shopping aufmerksam machen und einen Appell für bewusstes Online-Shopping an die Kunden richten. Die Kampagne thematisiert vor allem die internationalen Billigplattformen, denn über diese und den Umweg über weitere EU-Länder gelangen viele Produkte nach Österreich – und landen oft ungeprüft bei den Konsumenten.

„Würden Sie online ein Spielzeug für Ihr Kind kaufen, von dem Sie nicht wissen, ob es sicher ist?“, fragt Alexander Smuk, Obmann des Versand-, Internet- und allgemeinen Handels der WKNÖ. Genau darum gehe es bei der neuen Awareness-Kampagne „echt hier. echt sicher.“: „Wir wollen Konsumentinnen und Konsumenten nicht bevormunden, sondern bewusst machen, dass es einen Unterschied macht, wo man online einkauft. Wer bei einem niederösterreichischen Onlinehändler bestellt, kauft bei jemandem, der kontrolliert wird, erreichbar ist und Verantwortung übernimmt.“

Auf der Homepage ihrer Kampagne verweisen die Niederösterreicher auf wiederholte Rückrufe für Produkte, welche über Plattformen wie Temu oder Shein verkauft wurden und nicht den europäischen Sicherheitsstandards entsprochen haben. Die Kampagne soll deswegen zeigen, warum der Einkauf bei österreichischen und niederösterreichischen Onlinehändlerinnen und Onlinehändlern mehr bedeutet als regionale Wertschöpfung.

Nach Einschätzung der WKNÖ beginnt das Problem allerdings nicht erst beim Öffnen des Pakets, sondern schon beim Weg der Ware nach Europa. Denn viele Billigprodukte aus Fernost kommen über europäische Knotenpunkte in Belgien oder Ungarn in die EU. Wird dort ein Paket aus China zollrechtlich abgefertigt, so wird es beim anschließenden LKW-Transport nach Österreich vom Zoll nicht mehr wie eine direkte Drittstaatensendung kontrolliert. Was dort durch die Kontrolle rutscht, landet daher in sehr vielen Fällen ungetestet und ungeprüft direkt bei den Konsumenten – so der Vorwurf des niederösterreichischen Handels.

Sicherheitsmängel

Dass es bei den beanstandeten Waren nicht um harmlose Einzelfälle handelt, zeigten unabhängige Test von unterschiedlichen Institutionen. So untersuchten die Arbeiterkammer Oberösterreich und GLOBAL 2000 20 über Temu und Shein gekaufte Kleidungsstücke; sieben davon wurden als nicht verkehrsfähig eingestuft. Eine über Temu gekaufte Damenjacke überschritt den EU-Grenzwert für Perfluorcarbonsäuren, sogenannte PFCA, um das 4.154-Fache.

Auch Greenpeace Österreich fand in mehreren Shein-Jacken verbotene PFAS-Gifte; eine Damen-Outdoorjacke überschritt den geltenden Grenzwert laut Greenpeace um das 3.269-Fache. Die Stiftung Warentest dokumentierte ebenfalls Sicherheitsmängel bei über Temu und Shein gekauften Produkten – darunter Babyartikel mit zu viel Formaldehyd, Schmuck mit gefährlich hohen Schwermetallwerten und Ladegeräte mit Mängeln.

Appell zu bewusstem Online-Shopping

Als Gegenbeispiel verweist die Kampagne auf den heimischen Handel, für den klare Regeln gelten. Denn österreichische Händler haften für ihre Produkte, müssen gesetzliche Vorgaben einhalten, werden kontrolliert und sind im Problemfall erreichbar. Genau diesen Unterschied stellt „echt hier. echt sicher.“ in den Mittelpunkt: Wer bei einem österreichischen oder niederösterreichischen Onlinehändler kauft, kauft nicht nur ein Produkt, sondern auch Rückverfolgbarkeit, Verantwortung und einen Ansprechpartner, wie der niederösterreichische Handel betont.

Die Kampagne „echt hier. echt sicher.“ versteht sich deswegen als Appell zu bewusstem Online-Shopping. „Denn hinter heimischen Onlineshops stehen Unternehmen, die für ihre Produkte geradestehen und europäische Standards erfüllen müssen“, erklärt Smuk.