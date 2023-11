Angebotsausweitung

Sonepar übernimmt EH-Technik in Salzburg

E-Technik | 0 | | Julia Jamy | 02.11.2023

Seit 1.11.2023 wird das Unternehmen EH-Technik als neuer Standort unter dem Dach von Sonepar Österreich geführt.

Sonepar übernahm mit 1.11. offiziell die EH-Technik aus Salzburg. Mit der Übernahme vertieft sich das Sonepar-Produktangebot im Bereich der elektrischen Heizsysteme sowie regeltechnischer Komponenten.

Das Unternehmen EH-Technik wurde im Juli 1987 von Elisabeth und Roland Reinbacher mit Sitz in Salzburg gegründet. Durch die Spezialisierung auf Steuerungskomponenten und elektrische Heizsysteme agierte das Unternehmen als wichtiges Bindeglied zwischen Industrie-, Groß- und Fachhandel. Im Jahr 2022 konnte EH-Technik nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von rund 2,5 Millionen Euro generieren. „Nach 30 Jahren Aufbau eines auf Elektroheizungen spezialisierten Unternehmens freuen wir uns auf den weiteren Ausbau dieses Geschäfts mit der Unterstützung der internationalen Sonepar-Gruppe. Es gibt sehr viele Synergien, die durch diesen Zusammenschluss gehoben werden können“, so Markus Pühringer, Geschäftsführer der EH-Technik.

Durch die Übernahme setzt sich für Sonepar der positive Trend der Angebotsausweitung für Kunden fort. Sonepar Österreich wächst somit auf 16 Standorte in ganz Österreich. „Mit der Übernahme der EH-Technik erweitert Sonepar seine Kompetenz und Produktpalette mit einem klaren Fokus auf die elektrische Zukunft. Mit der Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien in Österreich wird auch die Nachfrage nach intelligenten elektrischen Heizsystemen steigen“, so Uwe Klingsbigl, Geschäftsführer von Sonepar Österreich.

Die Niederlassung wird weiterhin unter dem Namen EH Technik angeführt. Auch der Webshop bleibt bestehen, wodurch Kunden weiterhin alle Online-Bestellungen über den EH-Technik Webshop abwickeln können. Außerdem freut sich Sonepar über Personalzuwachs. Markus Pühringer wird Niederlassungsleiter des neuen Sonepar-Standorts und ein ehemaliger Vertriebsinnendienstmitarbeiter von EH-Technik unterstützt zusätzlich mit seiner fachlichen Expertise.