„Bestenfalls Umsatzverschiebung“

GPA strickt gegen Sonntagsöffnung im Handel

Dominik Schebach | 28.04.2020 | 0 |

GPA-Vorsitzende Barbara Treiber erteilt Überlegungen zur Sonntagsöffnung von Einkaufszentren eine klare Absage. Sie will vielmehr auch in Tourismusgebieten nun die Sonntagsregelung aussetzen. (© GPA djp/Michael Mazohl)

Die Corona-Krise hat eine Rückkehr der Debatte um die Sonntagsöffnung gebracht. Vor allem einige Betreiber von Wiener Einkaufszentren haben hier mit entsprechenden Wortmeldungen aufhorchen lassen. Diesen Überlegungen hat nun die Gewerkschaft der Privatangestellten eine klare Absage erteilt. Nach Ansicht von Barbara Treiber, Vorsitzende der GPA-djp, trage die zusätzliche Öffnungszeit nichts zur Lösung der Corona-Probleme im Handel bei – und gehe ansonsten nur auf Kosten der Angestellten.

„Eine Öffnung der Geschäfte an Sonntagen würde keines der Probleme des österreichischen Handles in der aktuellen Krisensituation lösen. Bestenfalls kommt es zu einer Umsatzverschiebung aber sicher nicht zu einem größeren Gesamtumsatz. Obendrein ist es unverschämt, für die Beschäftigtengruppe, die in den letzten Wochen Unglaubliches für die Gesellschaft geleistet hat, die Arbeitsbedingungen verschlechtern zu wollen“, erteilt die GPA-djp Vorsitzende Barbara Teiber den Wünschen einiger Einkaufszentrenbetreiber eine klare Absage. Da aktuell die Touristen ausbleiben, regt Treiber zusätzlich an, überhaupt die Sonntagsregelung in Tourismusgebieten auszusetzen. In Wien verlasse sie sich allerdings auf den Wiener Bürgermeister, dass dieser nicht auf die Wünsche der Zentrums-Betreiber eingehe.

Als Stärkung für den Handel fordert die GPA an Stelle der Ausweitung der Öffnungszeiten eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes, um die Kaufkraft der Bevölkerung zu heben. „Wenn Umfragen zeigen, dass 43% der Haushalte durch die aktuelle Krise weniger Einkommen zur Verfügung haben, dann kommt drastisch zum Ausdruck, wo man ansetzen muss. Die Menschen brauchen gesicherte Einkommen, um wieder zu konsumieren. Eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70% des Nettoeinkommens wäre dafür ein wesentlicher Beitrag und würde insbesondere dem Handel zu Gute kommen“, ergänzt dementsprechend der Vorsitzende des GPA-djp Wirtschaftsbereiches Handel Martin Müllauer.