Awards für Liebherr

Die Einbau-Kombinationen der Serien Prime und Peak von Liebherr gewannen den iF Design Award 2021.

Die neue Einbau-Geräte-Generation von Liebherr überzeugt nicht nur mit technischen Feinheiten, sondern auch mit ihrem Design. Dieses wurde nun ausgezeichnet. Und auch zwei Geräte aus der Liebherr Monolith-Reihe bekamen einen Award verliehen.

Für die nie neuen Einbaugeräte von Liebherr und für zwei Wein-Geräte aus der Liebherr Monolith-Serie gab es Auszeichnungen mit dem iF Design Award und dem Red Dot Award “Best of the Best 2021“. Der Kühlpro sagt: „Mit der Auszeichnung von insgesamt neun Einbaugeräten mit dem renommierten iF Award konnten wir einmal mehr unsere Leidenschaft für gutes Design beweisen. Denn dieser Award gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt und gilt seit 1953 bei Verbrauchern und Designern als anerkanntes Markenzeichen, wenn es um herausragende Gestaltung geht. Die Auszeichnung bestärkt uns in unserer Philosophie, dass sich zeitgemäßes Design immer an der Funktionalität und den Anforderungen der Nutzer orientieren muss.“

Das zeitlose und elegante Design der Geräte überzeugte die international besetzte Expertenjury auf ganzer Linie. Materialien, Farben, Formen und Licht wurden so schön miteinander kombiniert, dass Liebherr echte Designhighlights geschaffen habe, heißt es.

Die Gewinner-Modelle

Bei den Gewinnern handelt es sich um die Modelle:

ICBNdi 5183, ICNdi 5173, ICNd 5153, ICBdi 5182, ICBNd 5153, IRBPdi 5170, ICBb 5152, EWT 9275, EWT 9175.