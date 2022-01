Ein Haftbefehl kommt nicht per Telefon!

RTR warnt vor betrügerischen Anrufen

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 17.01.2022

Wie die RTR mitteilt, verzeichnet die Meldestelle für Rufnummernmissbrauch derzeit eine neue Betrugsmasche bei unerwünschten Anrufen. Betrüger rufen demnach mit einer österreichischen Telefonnummer an und geben sich auf Englisch als Polizisten oder Kriminalbeamte aus, um ihren Opfern Geld oder Informationen herauszulocken.

„Unter Vorspiegelung völlig falscher Tatsachen wollen die vermeintlichen Polizisten bei den Angerufenen Angst und Unsicherheit erzeugen und in Folge zumeist Geldtransfers veranlassen und Daten ausspionieren. Gesprochen wird Englisch – allein dieser Umstand sollte einen misstrauisch werden lassen“, führt RTR-GF Klaus M. Steinmaurer aus. Er empfiehlt, in diesem Fall sofort aufzulegen – und das ist wohl auch der wichtigste Rat, den man als Telekom-Fachhändler seinen Kunden für solche Fälle mitgeben kann.

Die am Display angezeigten Telefonnummern sind bei Betrugsanrufen immer gefälscht. „Das ist mit der Angabe eines falschen Absenders bei Brief- oder Postsendungen vergleichbar. Eine Postsendung wird trotzdem zugestellt, selbst wenn ein falscher Absender angegeben ist! Anrufe werden ebenfalls zugestellt, ganz egal, welche Nummern am Display angezeigt werden. Misstrauen Sie daher einer am Display angezeigten, unbekannten Telefonnummer“, erklärt Steinmaurer. „Die Exekutive wird Sie telefonisch beispielsweise niemals von einem Strafverfahren in Kenntnis setzen!“

Rufnummernbereiche, die missbräuchlich verwendet werden, werden unter rufnummernmissbrauch.at gelistet. Dort finden Endkunden auch ein Formular, mit dem Sie der RTR verdächtige Nummern melden können. Damit kann der Regulator die Liste der betroffenen Vorwahlen immer aktuell halten, rechtzeitig Ping-Wellen erkennen und die Bevölkerung informieren. Auch für österreichische Betreiber bilden die Meldungen eine Grundlage für Gegenmaßnahmen – etwa der zeitweiligen Sperre bestimmter Telefonnummern. Aktuelle Warnungen werden zeitnahe via Twitter https://twitter.com/RTRTelekomPost versendet.