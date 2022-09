Fitbit: Neue Wearables mit neuen Features

Die neuen Wearables von Fitbit zeigen auf einen Blick, was am Wichtigsten ist: Kontinuierliche Herzfrequenzmessung, Aktivitätstracking, Echtzeit-Statistiken, Geh/Lauf-Erkennung am Handgelenk, Schlaftracking oder Stresstracking. Die Versa 4 und die Sense 2 sind mit 6 Tagen Akkulaufzeit und der Schnellladefunktion (in 12 Minuten für den ganzen Tag aufgeladen) ausgestattet. Zudem haben die Smartwatches ein schlankeres und leichteres Design. Die Versa 4 und die Sense 2 sind kompatibel mit iOS und Android und mit smarten Funktionen wie App- und Textbenachrichtigungen, Alarmen, oder smarter Antwortfunktion ausgestattet.

Versa 4