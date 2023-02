39 Ausbildungsplätze

Magenta startet Kampagne zur Lehrlingssuche

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 07.02.2023

Fürdas neue Lehrjahr sucht Magenta Telekom 39 Lehrlinge.

39 Ausbildungsplätze will Magenta dieses Jahr besetzen, und startet deswegen eine eigene Kampagne. Diese soll den potenziellen Lehrlingen einen Einblick in ihren Joballtag als Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt Telekommunikation geben. Dieser wird laut dem Netzbetreiber um „zukunftsorientierte Inhalte“ erweitert. Digitale Kompetenzen runden die Ausbildung zum Future Customer Expert ab.

„Magenta Telekom ist ein führender Anbieter von Internet, Mobilfunk, Entertainment und Business-Lösungen und gestaltet die digitale Zukunft unseres Landes. Deshalb suchen wir junge Menschen, die diesen zukunftsgerichteten Spirit mitbringen. Wir bieten einen sicheren Ausbildungsplatz, begegnen einander auf Augenhöhe und leben eine respektvolle Du-Kultur“, erklärt Nathalie Rau, CHRO Magenta Telekom.

Magenta streicht bezüglich der Ausbildung die zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten für die Nachwuchskräfte heraus. Darunter sind u.a. die Karriere als Shop Manager oder eine Expertenrolle im Headquarters bzw. an einem der Standorte des Unternehmens. Darüber hinaus bietet Magenta den Lehrlingen Verkaufsprämien sowie Prämien für Bestleistungen in der Berufsschule. Seit Start der Lehrlingssuche im Jahr 2006 hat Magenta Telekom rund 350 junge Menschen ausgebildet, 85 sind derzeit in Ausbildung. Ein Großteil der Jugendlichen schließt die Lehre mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg ab und ist nach dem Abschluss bei Magenta Telekom beschäftigt.

Zudem stellt Magenta Telekom seine Auszeichnungen heraus. So hat die Kronen Zeitung und IMWF den Betreiber auf der Basis einer umfassenden Studie zu rund 2.000 Unternehmen für das Jahr 2022/23 als „Beliebten Lehrbetrieb“ ausgezeichnet. Zudem will Magenta mit einem breitgefächerten Angebot für eine ausgeglichene Work-Life-Balance überzeugen. So erhielt Magenta Telekom die Auszeichnung als „Familienfreundlicher Betrieb“ vom Bundeskanzleramt. Und auch beim Thema Diversity setzt das Telekommunikationsunternehmen Akzente: Seit 2010 hat Magenta Telekom über die private Initiative lobby.16 jugendliche Geflüchtete in das Lehrlingsausbildungsprogramm aufgenommen. Auch heuer bietet Magenta Telekom drei Jugendlichen mit Fluchterfahrung eine Lehrstelle an. Die Bewerbungsphase startet ab sofort.

Ein Video zur Kampagne findet sich auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=efWxGkmXIqE