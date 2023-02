Höchstes Kundenvertrauen

Metz feiert 85-jähriges Firmenjubiläum

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 08.02.2023

Metz feiert heuer sein 85-jähriges Firmenjubiläum. (© Metz)

In diesem Jahr feiert Metz sein 85-jähriges Firmenjubiläum. Seinen langjährigen Erfolg führt der Hersteller selbst auf mehrere Punkte zurück, darunter das klare Bekenntnis zur vollständigen Entwicklung und Fertigung seiner Metz Classic TVs in Deutschland sowie der Anspruch mit jedem Produkt höchste Qualität und Nachhaltigkeit auszuliefern.

Rund 150 Mitarbeiter entwickeln und produzieren am Unternehmenssitz in Zirndorf bei Nürnberg TV-Geräte mit vielfach ausgezeichneter Qualität Made in Germany. Für deren Kontinuität und Nachhaltigkeit wurde Metz von Deutschlandtest und Focus Money Metz nun mit dem Branchensieg Fernseher & Heimkino ‚Höchstes Kundenvertrauen‘ ausgezeichnet. „Die Auszeichnung belegt, dass wir unser Qualitätsversprechen auch nach 85 Jahren weiterhin sehr ernst nehmen. Wir sind überzeugt: Im technologisch weit entwickelten und sich konsolidierenden TV-Markt wird sich der Trend zu hochwertigen, langlebigen und damit nachhaltigen Produkten immer mehr durchsetzen. Wir arbeiten hart daran, mit unseren Metz Classic TVs die besten und nachhaltigsten All-in-One TV-Lösungen am Markt auszuliefern. Dass dies auch unsere Kunden überzeugt, bestärkt uns darin, diesen Weg auch in Zukunft zu bestreiten“, erklärt Metz Geschäftsführer Norbert Kotzbauer.

Fachhandelsmarke des Jahres

Diese Einschätzung teilt auch der qualifizierte Fachhandel: Der PLUS X AWARD gab deutschen Fachhändlern im Frühjahr 2023 die Möglichkeit, für ihre favorisierten Brands zu stimmen. Dabei ging es darum, die Marken zu finden, die dem Handel als besonders partnerschaftlich und verlässlich gelten. In der Umfrage durch das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung wurde Metz Classic zur Fachhandwerksmarke des Jahres in der Produktgruppe ‚TV‘ gewählt. Damit ging die Auszeichnung des PLUS X AWARD ‚Fachhandelsmarke des Jahres‘ wie bereits 2019, 2020, 2021 und 2022 zum fünften Mal in Folge an Metz!

„Diese Auszeichnung ist eine wichtige Bestätigung für unser aufrichtiges Bekenntnis zum Fachhandel. Schließlich ist die hohe Beratungs- und Servicequalität des qualifizierten Fachhandels eine der zentralen Säulen dafür, die Zufriedenheit unserer Kunden von Tag eins an zu gewährleisten. Dass wir uns mit dem PLUS X AWARD ‚Fachhandelsmarke des Jahres 2023‘ inzwischen zum fünften Mal in Folge gegenüber den Mitbewerbern durchsetzen konnten, ist für uns ein ganz besonderer Erfolg.“