581,15 Mio. Euro

Rekordbudget für Klimafonds fixiert

Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 08.02.2023

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Bernd Vogl, Klima- und Energiefonds Geschäftsführer, präsentierten gestern das Arbeitsprogramm 2023 des Fonds. (© Klima- und Energiefonds/APA-Fotoservice/Hörmandinger)

Im Rahmen einer Pressekonferenz hat Klimaschutzministerin Leonore Gewessler gestern gemeinsam mit dem neuen Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Bernd Vogl das Arbeitsprogramm 2023 des Fonds vorgestellt. Zur Verfügung stehen insgesamt 581,15 Mio. Euro, die in die Förderprogramme, Initiativen sowie Leuchtturm- und Demoprojekte fließen.

Energieinnovationen vorantreiben, die Mobilitätswende umsetzen, klimaneutrale Unternehmen ermöglichen sowie Gebäude, Regionen und Städte klimaneutral und resilient entwickeln – das sind nur einige Aufgaben, die der Klima- und Energiefonds für heuer am Programm hat.„Im Kampf gegen die Klimakrise müssen wir mehr denn je auf eine krisenfeste, saubere und leistbare Energieversorgung setzen. Nur so werden wir unabhängig von fossilen Importen sein. Gerade auch bei der Mobilität müssen wir jetzt die Weichen für eine klimafitte Zukunft stellen. Genauso wichtig ist es unsere Wirtschaft, Industrie, Städte und Gemeinden von der fossilen Abhängigkeit zu befreien. Mit dem Rekordbudget des Klima- und Energiefonds, seinen Strategien, Maßnahmen und Programmen unterstützen wir sie alle auf diesem Weg in Richtung Klimaneutralität 2040“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Knapp 226 Mio. Euro sind 2023 für Projekte im Bereich „Energieinnovationen vorantreiben“ vorgesehen, hierzu zählt der Ausbau erneuerbarer Energien, die Entwicklung innovativer Energie und Speichertechnologien und die fossilfreie Wärmewende. Mit 171 Mio. erhält auch der Förderschwerpunkt „Mobilitätswende umsetzen“ erneut Rückenwind – der Mobilitätssektor ist derzeit für rund 30 Prozent der Treibhausgas-Emissionen in Österreich verantwortlich, hier liegt daher ein entscheidender Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität. Zur Fortführung der E-Mobilitätsoffensive stehen 95 Mio. Euro Fördermittel zur Verfügung.

Rekordbudget

„Der Fonds startet mit einem noch nie dagewesenen Rekordbudget ins neue Förderjahr. Mehr als 581 Mio. Euro stehen ab sofort dafür bereit, klimawirksame Projekte und Initiativen zu begleiten und zügig umzusetzen. Dabei setzen wir auf die Arbeit mit Modell- und Vorzeigeprojekten, in denen ganz konkret gezeigt wird, wie die neue Energie- und Mobilitätswelt auf Basis erneuerbarer Energietechnologien funktioniert. Die gute Nachricht aus diesen vielfältigen Erfahrungen ist: Es funktioniert! Da in der Arbeit des Klimafonds auch ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung heimischer Technologieinnovationen gelegt wird, ist das Budget für den Klimafonds auch gut eingesetztes Geld für den Wirtschaftsstandort. Mit der Ankurbelung der regionalen Wertschöpfung und der Verbesserung der Versorgungssicherheit schaffen wir es, Österreich fit für ein neues Energie- und Mobilitätssystem zu machen und die Energie- und Mobilitätswende somit nachhaltig voranzubringen“, sagt Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Bernd Vogl.