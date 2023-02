Verschiedene Insel-Lösungen und Wände

Loewe präsentiert neues PoS-Konzept

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 13.02.2023

Loewe bietet ihren Fachhandelspartnern ab sofort umfangreiche Verkaufs-Unterstützung.

Um die Sichtbarkeit und Kommunikation am Point of Sale zu erhöhen, bietet Loewe ihren Fachhandelspartnern umfangreiche Verkaufs-Unterstützung. Zur Verfügung stehen sowohl neue PoS-Wände als auch diverse Insel-Lösungen und PoS-Module. Auch für die junge Marke We. by Loewe steht ein eigenständiges PoS-Konzept zur Verfügung. Zusätzlich bietet Loewe dem Fachhandel auch eine Reihe neuer Werbematerialien.

Loewe bekennt sich im Vertrieb klar zur seinen Fachhandelspartnern. Um diese auch am Point of Sale bestmöglich zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Marke auch entsprechend in Szene setzen zu können, hat Loewe ein neues PoS-Konzept entwickelt. Dieses wird schrittweise jedem interessierten Händler zur Verfügung gestellt, bis heute haben bereits 100 Händler den neuen Marken-Auftritt in ihr Geschäft integriert.

Ziel des Konzeptes ist es, einen neuen Marken-Auftritt im Handel zu schaffen, bei dem Loewe adäquat sichtbar ist. Das Loewe PoS-Konzept umfasst daher verschiedene Lösungen, passend für jede Ladengröße: Die Handelspartner haben die Wahl zwischen unterschiedlich großen Wänden und Inseln, die mit diversen Modulen ergänzt werden können. Alle Lösungen sollen mit ihrem modernen Design und einer hochwertigen Darstellung der Geräte bestechen.

Sichtbarkeit erhöhen

Um die Sichtbarkeit und Kommunikation am Point of Sale außerdem bestmöglich zu erhöhen, bietet Loewe seinen Handelspartnern eine Reihe von Werbematerialien, die in den Läden eingesetzt werden können: So stehen zu jedem TV- und Audiogerät passenden Materialien und Druckprodukte bereit. Darüber hinaus steht auch eine Neuauflage des Loewe Katalogs zur Verfügung. Dieser beinhaltet alle Loewe Produkte, beleuchtet die Geschichte der Marke und stellt die Nachhaltigkeitsanstrengungen und das Service-Angebot der Loewe Technology GmbH vor.