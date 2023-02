Verkauf von Schallplatten auf Niveau der 1990er Jahre

WK Wien: Schallplatten erleben Comeback

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 13.02.2023

Die Verkaufszahlen von Schallplatten sind mittlerweile wieder auf dem Niveau der 1990er Jahre. (© Pixabay)

Erlebt die Vinyl-Schallplatte wieder ein Comeback? Die Wirtschaftskammer Wien rechnet, dass allein im Jahr 2021 ungefähr 400.000 der runden Tonträger österreichweit über den Ladentisch gingen– so viele wie zuletzt vor 30 Jahren.

Die Vinyl-Schallplatte entwickelt sich aktuell vom Nischenprodukt wieder zurück zum verlässlichen Marktsegment. „Mit dem Revival der Vinyl-Schallplatten wurden einige neue ‚Record-Stores‘ eröffnet und beleben den Wiener Markt. Die Verkaufszahlen von Schallplatten sind mittlerweile wieder auf dem Niveau der 1990er Jahre“, so Richard Winter, Sprecher der Wiener Tonträgerhändler der Wirtschaftskammer (WK) Wien. Winter begründet die wachsende Beliebtheit – vor allem bei jungen Menschen zwischen 15 und 35 Jahren – damit, dass immer mehr Kunden Musik bewusster konsumieren möchten. Dazu käme der Nostalgie-Bonus und das Retro-Gefühl, eine solche Vinyl-Platte zu besitzen.

„2021 wurden österreichweit 400.000 Vinyl-Schallplatten verkauft – so viele wie zuletzt vor 30 Jahren“, so Winter. Damit schafft es die Vinyl-Schallplatte trotz der anhaltenden Streaming-Erfolgsstory auf einen Marktanteil von 6,4 Prozent. Neben den spezialisierten Fachhändlern werden Tonträger vor allem im Online-Handel oder über große Filialisten verkauft. Dass sich Vinyl als physischer Tonträger trotz der Streaming-Erfolgsstory dennoch auf dem Markt halten kann, spreche für sich. „Während die heimischen Tonträger-Händler von der Verlagerung des Musikvertriebs auf digitale und global anbietende Streaming-Plattformen keine heimische Wertschöpfung schafft, bietet das Comeback der Vinyl-Schallplatte neue Chancen für den stationären Handel“, so Winter abschließend.