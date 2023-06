Panasonic präsentiert TV-Line-up für 2023

Panasonic kündigt mit den 4K-Ultra-HD TV-Serien MXW954 und MXW944 die neuen Flaggschiff-Modelle unter der LED- Fernsehern an. Ausgestattet mit der Mini-LED-Panel- Technologie bieten diese Serien eine einzigartige Kombination von außergewöhnlich guter Bildqualität und enormer Vielseitigkeit, wie der Hersteller beschreibt. Die MZW944-Serie ist in den Bildschirmgrößen 43 und 50 Zoll erhältlich, während die MZW954-Serie in den Größen 55, 65 und 75 Zoll erhältlich ist.