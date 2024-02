Ambilight Campus: Mit TP Vision und elektro.at gewinnen

Philips TV-Promotion: Als „Dreamteam” zum FC Barcelona

Stefanie Bruckbauer | 06.02.2024

TP Vision gibt Spielerinnen und Spielern im Zuge eines Gewinnspiels die Chance auf ein Fußball-Trainingscamp und Turnier beim FC Barcelona in Spanien. Auf elektro.at verlosen wir auch zwei Tickets.

TP Vision startete die größte Kampagne seit Unternehmensbestehen. Gemeinsam mit dem FC Barcelona, Fußballlegenden und teilnehmenden Händlern werden im Rahmen eines Gewinnspiels „Dreamteams“ gesucht, die Ende Juni an einem Trainingscamp mit Länderturnier beim FC Barcelona teilnehmen. Um dorthin zu kommen, gibt es Ende Mai hierzulande ein dreitägiges, professionelles „Sichtungscamp“ wo die talentiertesten Fußballer und Fußballerinnen für Barcelona ausgewählt werden. Zwei exklusive Teilnahme-Tickets für Wien (und somit die Chance auf Barcelona) winken auf www.elektro.at – indem Sie etwas Kreativität zeigen und unsere Leser überzeugen.

Im Fußballjahr 2024 geht TP Vision in Österreich, Deutschland und der Schweiz mit der größten Verkaufs-Kampagne seit Bestehen des Unternehmens an den Start und lässt mit Ambilight TV Fußballer-Träume in Erfüllung gehen. Genauer gesagt lädt TP Vision Fußballerinnen und Fußballer im Rahmen eines Gewinnspiels unter dem Titel „Ambilight Campus“ dazu ein, an „Sichtungscamps“ teilzunehmen und sich dabei in eine der Mannschaften zu kicken, die Ende Juni 2024 ins Trainingscamp mit Länderturnier zum FC Barcelona reisen.

Und so funktioniert’s

Jeder, der zwischen Februar und April einen Ambilight TV (egal welches Modell) bei einem der teilnehmenden Händler kauft, kann eine beliebige männliche Person über 18 Jahre und / oder eine beliebige weibliche Person über 16 Jahre für den „Ambilight Campus“ nominieren. Teilnehmende Händler sind in Österreich ausschließlich RED ZAC und MediaMarkt.

Die Nominierten müssen sich unter www.ambilight-campus.com registrieren und mit etwas Glück geht es dann für 50 Frauen und 50 Männer ab 24. Mai 2024 zum dreitägigen „Sichtungscamp“ unter der Anleitung eines prominenten Fußballers in die Generali Arena in Wien. Die talentiertesten 15 Frauen und 15 Männer reisen dann Ende Juni nach Spanien, wo sie auf die deutschen und schweizer Länderteams (die in ihren Ländern die selben Auswahlverfahren durchlaufen) treffen und dort zwei Tage unter den Augen der Scouts des FC Barcelona ein volles Trainingsprogramm absolvieren und internationale Profifußball-Luft schnuppern. Den Abschluss bildet ein Länderturnier im aktuellen Stadion des FC Barcelona.

Gewinnen mit elektro.at

Auf elektro.at verlosen wir zwei Tickets für das dreitägige Sichtungscamp in der Generali Arena in Wien (ohne, dass zu vor ein Ambilight TV gekauft werden muss). Mit etwas Glück (und Talent) geht es dann Ende Juni auch nach Spanien zum FC Barcelona.

Wir suchen eine Frau (ab 16 Jahren) und einen Mann (ab 18 Jahren), die sich mit einem kurzen Video und (wichtig!) ein paar Zeilen, warum gerade SIE mitmachen sollten, vorstellen. Statt einem Video können auch ein Foto, eine Zeichnung, eine Collage oder was auch immer an uns geschickt werden – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wir werden die Einreichungen regelmäßig auf www.elektro.at veröffentlichen und unsere Leser abstimmen lassen, wer ihrer Meinung nach am ehesten seinen Fußball-Traum leben soll. Der Bewerber und die Bewerberin mit den meisten Likes (= „Herzchen“ am Ende der Beiträge) bekommen schließlich je ein Ticket für das dreitägige Sichtungscamp in der Generali Arena.

Bewerbungen mit dem Betreff „Dreamteam“ bis spätestens 30. April 2024 bitte via Mail an redaktion@elektro.at oder via WhatsApp bzw. Signal an 0676/948 19 80 schicken.

Sie sollten sich mit den Bewerbungen nicht all zu lange Zeit lassen! Denn je länger die Einreichungen online auf www.elektro.at zu sehen sind, desto länger kann von unseren Lesern auch dafür gestimmt werden.