Kostenfreie App für die Modelle TECHNIVOLT 1100 SMART und 2200 SMART

TechniSat präsentiert TechniVolt Home App für Wallboxen

Elektromobilität | 0 | | Julia Jamy | 20.06.2023

Mit der TechniVolt Home App haben Nutzer im Heimnetzwerk ihre Ladestation und die damit verbundenen Ladevorgänge im Blick.

TechniSat präsentiert die TechniVolt Home App für die Wallboxen TECHNIVOLT 1100 SMART und 2200 SMART. Mit der App haben Nutzer im Heimnetzwerk ihre Ladestation und die damit verbundenen Ladevorgänge im Blick. Die App zeigt zudem Informationen zum aktuellen Ladestatus der Wallbox, ermöglicht die Verwaltung verschiedener Zugangskarten oder liefert Statistiken zu allen Ladevorgängen.

Unter der Marke TechniVolt entwickelt und produziert TechniSat Ladestationen mit einer Vielzahl an Funktionen, wie z. B. die Möglichkeit zur Anbindung an die Photovoltaikanlage. Die Wallboxen bieten schnelles und sorgenfreies Laden von Elektroautos und Hybridfahrzeugen mit bis zu 22 kW, wie der Hersteller verspricht. Mit der kostenfreien TechniVolt Home App möchte TechniSat einen weiteren Mehrwert speziell für die beiden Topmodelle TECHNIVOLT 1100 SMART und 2200 SMART schaffen.

Mit der TechniVolt Home App haben Nutzer im Heimnetzwerk ihre Ladestation und die damit verbundenen Ladevorgänge im Blick. Die App zeigt Informationen zum aktuellen Ladestatus der Wallbox, ermöglicht die Verwaltung verschiedener Zugangskarten oder liefert Statistiken zu allen Ladevorgängen im Wunschzeitraum. Inklusive der Option, die Ladestatistiken zu exportieren. Das sei nicht nur für private Nutzer sehr praktisch, sondern auch beim heimischen Laden von Firmenfahrzeugen soll die App beim vereinfachten Export und Versand der z.B. monatlichen Ladestatistiken zur Verrechnung mit dem Arbeitgeber helfen.

Mehr Komfort

„Mit der Veröffentlichung der TechniVolt Home App reagieren wir auf das Feedback unserer Handelspartner und Privatkundinnen und -kunden. Handels- und Installationsfachbetriebe schätzen seit jeher die sehr einfache Inbetriebnahme unserer Ladestationen. Die E-Auto-Fahrerinnen und Fahrer sind von der einfachen Nutzung und den enorm vielseitigen Funktionen begeistert.“ erklärt Andreas Listner, Vertriebsleiter der Produktsparte TechniVolt bei TechniSat und ergänzt:„Das Einzige, was alle sich noch gewünscht haben: der einfache Zugriff per App ergänzend zum mächtigen Web-Interface, das sich mit seinen Einstellungsoptionen eher an erfahrene Nutzer richtet. Den liefern wir jetzt mit der TechniVolt Home App nach. Ab sofort sind Ladevorgänge jederzeit einsehbar und Schlüsselfunktionen, wie z. B. das Verwalten von Zugangskarten von einzelnen Nutzer, auch bequem ohne Web-Interface verfügbar.“

Die TechniVolt Home App wurde exklusiv für die Verwendung mit den Wallboxen TECHNIVOLT 1100 SMART und 2200 SMART entwickelt. Beide SMART-Modelle verfügen über einen integrierten MID-Energiezähler, der die Ladevorgänge erfasst und für die App bereitstellt. Wer die App nutzen möchte, muss zunächst die Software der Wallbox aktualisieren. Die benötigte Software samt Installationsanleitung steht ab sofort auf der TechniVolt-Homepage zur Verfügung. Die TechniVolt Home App steht ab sofort für iOS und Android im App- bzw. Google-Play-Store zum Download bereit.