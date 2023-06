„Alle sind willkommen – together #WePlayStrong“

RED ZAC live dabei beim Finale in Eindhoven

Hintergrund | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 20.06.2023

Anfang Juni ging es für die RED ZAC-Familie zur UEFA Women's Champions League 2023. 45 Zacis reisten – teilweise mit Freunden und Familie – zum Finale in die niederländische Stadt Eindhoven, wo das Spiel Barcelona gegen Wolfsburg Frauenfußball vom Feinsten geboten haben soll.

„Natürlich durften sich unsere Zacis das Finale im Frauenfußball nicht entgehen lassen“, sagt RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane. „Wenn wir seit Beginn des Sponsorship der UEFA Women’s Champions League und der UEFA Women’s EURO 2022 und 2025 durch die Euronics-Gruppe eines sehen, dann wie wichtig Zusammenhalt ist. Mich freut es daher sehr, dass der Kampagnenslogan der UEFA ‚together ‚WePlayStrong‘ perfekt zur RED ZAC-Familie passt!“

RED ZAC Händler und deren Mitarbeiter nutzten diese Gelegenheit, teils auch mit Familie oder Freunden, an dem Erlebnis teilzunehmen. „Unser Motto ‚Alle sind willkommen – together #WePlayStrong‘ wird hier im wahrsten Sinne des Wortes gelebt. Die Möglichkeiten haben wir durch unsere Anbindung an unsere Dachorganisation Euronics International“, erklärt Lenane. „Dadurch können wir unseren Händlerinnen und Händlern solche Erlebnisse bieten.“

Mir ihrem einheitlichen Auftritt sorgten die 45 Zacis dann auch für ordentlich Beachtung. „Wir haben mehr als nur gezeigt, dass wir stolz darauf sind, Zacis zu sein“, schmunzelt Philip Scheida, RED ZAC, der vor Ort für einen reibungslosen Ablauf sorgte. „Wir sind alle im RED ZAC-Branding zum Spiel gekommen – und da wir dieses Mal die VIP-Lounge genießen konnten, war das ein großartiges Erlebnis mit einem Wahnsinns Teamspirit.“

„Wir konnten keine andere Unternehmensgruppe entdecken, die sich mit so viel Begeisterung beteiligte“, meint Scheida. „Viele reden von Team und Employer Branding – in der RED ZAC-Familie ist das gelebte Realität und darauf sind wir auch unglaublich stolz. Und eines muss man definitiv sagen: das Spiel der Damen war großartig. Trotz eines 0:2 Rückstands in der Halbzeit, konnte Barcelona dann das Spiel für sich entscheiden. Es war spannend bis zur letzten Sekunde. Ein unglaublich faires und schönes Spiel.“