Von Matter bis WiFi 7

TP-Link bringt zahlreiche Produkte zur IFA 2023

Multimedia Die Branche | 0 | | Julia Jamy | 31.08.2023

TP Link hat zur diesjährigen IFA jede Menge Produktneuheiten im Gepäck.

Morgen, 1. September, startet die IFA 2023. TP-Link ist auch vor Ort und hat jede Menge Produktneuheiten im Gepäck. Interessierte Besucher können zahlreiche Smart-Home-Produkte sowie die neuesten Router, Extender und Repeater von TP-Link am Stand 105 in Halle 10.2 anschauen bzw. ausprobieren und sich von den Experten vor Ort spannende Einblicke in das aktuelle Produktportfolio geben lassen.

Ende 2022 hat TP-Link unter anderem mit dem Archer BE900 und dem BE550 das Wifi-7-Zeitalter eingeläutet und erste kompatible Router vorgestellt – inzwischen sind zahlreiche neue, leistungsfähige Geräte dazugekommen. Auf die IFA 2023 bringt TP-Link daher neben BE900 und BE550 auch das Einstiegsmodell BE230, den speziell auf die besonderen Bedürfnisse von Gamern zugeschnittenen Archer GE800 sowie die Wifi-7-Extender RE655BE, RE550BE und RE800BE mit. Aber auch Mesh-Systeme, die den schnellen Wifi-7-Standard unterstützen, können am Stand von TP-Link begutachtet werden, wie z.B. der Deco BE65, der BE65-5G und der BE85.

Matter

Der Ende 2019 beschlossene Matter-Standard soll die Einbindung und Nutzung intelligenter Haushaltsgeräte einfacher und sicherer und somit das smarte Zuhause der Zukunft für noch mehr Haushalte möglich machen – TP-Link präsentiert auf der diesjährigen IFA seine ersten mit Matter kompatiblen Produkte: die smarten Steckdosen P100 und P115, die zukünftig mit dem Zusatz „M“ auch Matter-zertifiziert verfügbar sind, ebenso wie die Steckdosenleiste P300M und die WiFi-Glühbirne L535E. Die Tapo-Hubs H200 und H500 werden in Kürze ein OTA-Update erhalten, um sie mit diesen neuen Produkten und dem Matter-Standard allgemein kompatibel zu machen.

Um die Funktionalität der neuen Matter-Produkte sowie die einfache Einrichtung und Interaktion der einzelnen Produkte untereinander möglichst authentisch erleben zu können, steht Besuchern am Messestand ein eigens errichtetes kleines Smart Home offen: Hier kann das gesamte TP-Link Portfolio für ein intelligentes Zuhause vernetzt und in Aktion gesehen und ausprobiert werden. Dazu gehören neben den neuen Matter-Geräten unter anderem zahlreiche Kameras, Türklingelsysteme, smarte Beleuchtungsoptionen, Sensoren und sogar Solarpanele.

Homecare

Der RV30 Saug- und Wischroboter soll Kunden bei der effektiven und einfachen Reinigung von Wohnungen oder mehrstöckigen Häusern unterstützen – dank LiDAR-Navigation und optionaler Dockingstation auch nachts und bis zu 70 Tage lang vollkommen autonom und ohne Eingreifen des Nutzers. Sowohl der RV30 als auch die Plus-Version mit Dock können im Smart Home am Stand von TP-Link bei der Arbeit beobachtet werden.