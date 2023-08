Lösungen für ein umweltbewusstes Zuhause

Grundig auf der IFA 2023: FineArts kommt zurück

Dominik Schebach | 31.08.2023

Zur IFA 2023 bringt Grundig die beliebte Premium-TV-Linie FineArts zurück. Den Anfang macht das Modell Vision 8+ London CQA8490.

Für den Arçelik-Konzern stellt die Marke Grundig neben Beko ein wichtiges Standbein dar – besonders in Deutschland. Auf der IFA 2023 präsentiert die Marke dementsprechend Produkthighlights aus den Bereichen Audio, TV, sowie Haushaltsgeräte, die alle eines gemeinsam haben: Sie vereinen nachhaltige Technologien, nachhaltige Produktion und nachhaltige Materialien. Highlight im Auftritt ist die Wiederkehr der FineArts-Produktlinie.

Das Ziel ist ehrgeizig: Grundig soll die nachhaltigste Home-Electronics-Marke in Europa werden. Dazu verfolgt die Marke einen ganzheitlichen Ansatz, der Nachhaltigkeit für Endkonsumenten zuhause erlebbar machen und zugleich höchste Qualitäts- und Designanforderungen erfüllen soll. Dazu legt Grundig zur IFA 2023 seine beliebte Premium-TV-Linie FineArts wieder auf. Die ursprüngliche Modell-Reihe lief von den 1980er Jahren bis in die späten 200er Jahre. Den Neustart macht das Modell Vision 8+ London CQA8490, das mit Quantum Dot-Technologie, die für ein brillantes Bild sorgt, 4K-Ultra-HD-Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, ausgestattet ist.

Der neue Fernseher ist der erste Grundig-TV mit Quantenpunkt-Leuchtdioden (QLEDs). Die QLEDs stellen Farben brillant und unverfälscht dar – bei tiefen Schwarzwerten und hohem Kontrast. Durch die 4K-Ultra-HD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) werden Bilder scharf und detailreich dargestellt, HD- und Full-HD-Inhalte werden automatisch hochskaliert. Das TV-Gerät deckt einen breiten Farbraum ab (Wide Color Gamut, WCG) und beherrscht die anspruchsvollen Standards HDR10+ und Dolby Vision IQ für ein exzellentes, kontrastreiches Bild in jeder einzelnen Szene. Dolby Vision IQ stimmt die Helligkeit der Filmszene auf die Lichtverhältnisse im Zimmer ab – das Bild wird in heller Umgebung aufgehellt und in dunkler Umgebung abgedunkelt. Dadurch gehen keine Bilddetails verloren.

Die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hertz für ein scharfes, flüssiges Seherlebnis. Die drei HDMI 2.1-Anschlüsse ermöglichen unter anderem eine variable Bildwiederholrate (VRR) und den Auto Low Latency Mode – wovon vor allem Gamer profitieren. ALLM sorgt dafür, dass der Fernseher automatisch den Modus mit der niedrigsten Latenz – also der geringsten Verzögerung – verwendet, wenn er ein Signal von einer Konsole, einem PC oder einem anderen Gerät empfängt.

Der Filmmaker Mode garantiert, dass Nutzern Filme und Serien so genießen können wie von den Regisseure beabsichtigt – ohne künstliche Eingriffe wie die Glättung von Bewegungen, Rauschunterdrückung, Nachschärfung, Farbanpassung und Anpassung des Bildausschnitts. Für einen satten Sound arbeitet Grundig mit dem Lautsprecherspezialisten ELAC aus Kiel zusammen. Vier Lautsprecher mit insgesamt 72 Watt RMS Leistung, davon zwei Frontlautsprecher, liefern perfekt abgestimmten Sound. Dolby Atmos sorgt dafür, dass Klang und Lautstärke ganz individuell und präzise für jeden einzelnen Ton ausgesteuert werden – und Zuschauer sich ganz im Mittelpunkt des Geschehens fühlen.

Komfortable Bedienung

Gleich ins Auge fällt der elegante drehbarer Mittelstandfuß, der eine einfache Ausrichtung genau auf die Sitzposition erlaubt. Über die Google TV Oberfläche sind Inhalte von allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Im Lieferumfang enthalten ist neben der Standard-Fernbedienung eine Komfort-Fernbedienung für einen noch schnelleren Zugriff auf alle wichtigen Funktionen. Dank der freihändigen Google Assistant Sprachsteuerung kann das TV-Gerät auch ohne Fernbedienung gesteuert werden. Exklusiv für Grundig TVs ist die eigens entwickelte Channel Editor App, mit der Nutzer im Handumdrehen Sender- und Favoritenleisten nach eigenen Wünschen zusammenstellen und flexibel bearbeiten können.

Nachhaltige Materialien und Einstellungen

Die Rückwand des Grundig Vision 8+ London CQA8490 besteht zu 30% aus recyceltem Kunststoff, die Lautsprecherboxen sogar zu 100%. Der Verpackungskarton ist ebenfalls zu 100 Prozent recycelt und recycelbar. Für einen besonders nachhaltigen Betrieb zuhause sorgen der Ambient Light Eco-Sensor, der die Bildhelligkeit dem Umgebungslicht anpasst, und der Eco Button auf der Fernbedienung, der den Energieverbrauch durch effiziente Einstellungen um bis zu 23% reduziert.