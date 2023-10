„Wachstum der Marke simpliTV weiter vorantreiben"

Thomas Görlitz ist neuer CMO bei simpliTV

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 31.10.2023

Thomas Görlitz ist neuer CMO bei simpliTV. (© simpliTV)

Seit Anfang Oktober verantwortet Marketingmanager Thomas Görlitz (39) den gesamten Marketingbereich von simpliTV. Görlitz verfügt über viel Erfahrung in der Führung und strategischen Steuerung von Marketing- und Produktentwicklungsteams in unterschiedlichen Branchen, so das Unternehmen.

Seit Anfang Oktober wird das Marketing-Team von simpliTV nun von Thomas Görlitz (39) als Chief Marketing Officer (CMO) geleitet.Neben einer Begeisterung zum Aufbau von Marken, einem sehr starken digitalen Fokus, sowohl im E-Commerce als auch im App Bereich, verfügt Görlitz außerdem über viel Erfahrung in der Führung und strategischen Steuerung von Marketing- und Produktentwicklungsteams in unterschiedlichen Branchen, so das Unternehmen. Neben leitenden Positionen beim internationalen Wetterdienst UBIMET, einem damaligen Tochterunternehmen von Red Bull, sammelte er auch umfassende Projektmanagementerfahrung bei der Agentur Kraftwerk. Zuletzt leitete er das internationale Konzernmarketing der österreichischen KSR Group, die vor allem mit ihrer Präsenz als Importeur, Entwickler und Produzent von starken Marken für Zweiräder in Europa und Asien bekannt ist. „Ich freue mich, dass ich mit meiner Erfahrung, insbesondere mit meinem Fokus auf datenbasierten Entscheidungen und darauf aufbauend Kampagnen kreativ und effektiv zu leiten, das Wachstum der Marke simpliTV weiter vorantreiben darf“, so Görlitz .