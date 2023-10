Das war der Lehrlingsinfotag von Kraus & Naimer

Die Fachkräfte von morgen

In vielen Unternehmen spielen Lehrlinge eine wichtige Rolle. Als produzierender Betrieb gilt dies auch für Kraus & Naimer, die in Weikersdorf am Steinfelde (NÖ) Lehrlinge in den Fachrichtungen Metalltechnik, Mechatronik, Kunststoffformgebung und Elektrotechnik ausbilden. „Wir legen großen Wert darauf, alle Lehrlinge, die wir ausbilden, auch nach Abschluss ihrer Lehrausbildung bei uns im Betrieb als Fachkraft zu halten. Dies hat sich stets bewährt und dies werden wir auch in Zukunft entsprechend fortsetzen. Auch der Großteil unserer Abteilungsleiter hat ihre Karriere bei uns als Lehrling begonnen“, erklärt Karl Kohlhofer.