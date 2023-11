Panasonic: 5-Jahre-Garantie für ausgewählte OLED TV-Serien

Philipp Maurer, Country Manager DACH bei Panasonic, freut sich über die Aktion: „Wir lassen unsere Fernseher in unserer eigenen TV-Fabrik in Vietnam fertigen. Mit dieser Garantieverlängerung möchten wir das Vertrauen in die Qualität unserer TV-Produkte auch an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben.“

Die MZW2004-Serie ist das Flaggschiff der 2023-OLED-Modellreihe und in den Bildgrößen 55, 65 und 77 Zoll erhältlich. Panasonic beschreibt: „Die Serie basiert auf einem hochmodernen Panel mit Micro Lens Array und einer maßgeschneiderten, mehrschichtigen Wärmemanagement-Konfiguration, welche eine deutliche Steigerung der Helligkeit2 ermöglicht. Die neue 4K-Ultra-HD Fernseher-Serie MZ1500 (42, 48, 55 und 65 Zoll) kombiniert ein modernes Design mit der professionellen OLED- Technologie eines Master OLED PRO-Panels3. Genau wie die in den gleichen Zollgrößen erhältliche MZW984-Serie ist sie eine absolute Empfehlung für alle, die Kino- und Gaming- Erlebnisse mit einem OLED-Fernseher auf höchstem Niveau erleben möchten.“