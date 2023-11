„Willkommene Herausforderung“

Eva Posan ist neue CFO bei MediaMarkt Österreich

Die Branche | 3 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 14.11.2023

Eva Posan

Eva Posan ist neue CFO bei MediaMarkt Österreich. Seit Anfang Oktober bekleidet die gebürtige Ungarin die Rolle des Managing Director Finance in der Geschäftsführung und verantwortet damit die Zahlen bei MediaMarkt Österreich sowie die Bereiche Legal, Real Estate, IT sowie Business Process Management.

Eva Posan ist bereits seit 2018 bei MediaMarkt Österreich. Die heute 47-Jährige begann dort nach 16 Jahren bei der Metro Cash & Carry Austria und durchlief danach das Co-CFO-Programm von MediaMarktSaturn in Deutschland.

Seit 2021 war Posan als Managing Director Finance für MediaMarkt Ungarn tätig. Mit der vergleichbaren Rolle in Österreich kehrt die Wirtschaftsmagistra und Alumni der WU Wien wieder in rot-weiß-rote Lande zurück, verbleibt gleichzeitig interimistisch Teil des ungarischen Management Boards.

Alpay Güner, CEO von MediaMarkt Österreich, freut sich über den Neuzugang in der Geschäftsführung: „Wir haben Eva als geradlinige und ambitionierte Führungspersönlichkeit kennengelernt, die reichlich Erfahrung im Handel mitbringt und weiß, wie der Hase läuft. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihr unseren außergewöhnlichen Erfolgskurs in Österreich fortführen werden.“

Eva Posan sieht die neue Rolle als CFO bei MediaMarkt in Österreich als „willkommene Herausforderung“: „Nach fast drei spannenden Jahren in Ungarn war es an der Zeit für mich, den nächsten Schritt zu setzen. MediaMarkt ist eine wunderbare Adresse, und so habe ich mich sehr gefreut, mein Know-how nun wieder in Österreich einzubringen – in meinem Wahl-Heimatland.“

„Engagierte Führungskraft mit Herzensthemen“

MediaMarkt beschreibt: „Neben den klassischen Finanz- und Controlling-Themen hat sich Posan beruflich drei Herzensthemen verschrieben: Change-Management-Prozessen, Nachhaltigkeit und Frauen im Handel. So hat sie sich in diesen Bereichen nicht nur tiefgründiges Wissen angeeignet, sondern bringt sich beispielsweise als Mentorin für Frauen oder als eine der treibenden Kräfte bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie bei MediaMarkt ein.“

Privat ist Eva Posan verheiratet und hat zwei Töchter. Als Ausgleich zum Job liebt es Posan, mit der Familie in der frischen Natur zu sein. Zudem kocht sie gerne.