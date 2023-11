Vielzahl von Vorteilen für Kunden

Target Distribution neues Mitglied der ALSO Group

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 17.11.2023

ALSO Austria GmbH übernimmt die Target Holding GmbH und der Target Distribution GmbH. Für die Kunden sollen sich durch die Übernahme, die noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigung steht, eine Vielzahl von Vorteilen ergeben.

ALSO Austria GmbH übernimmt die Target Holding GmbH und der Target Distribution GmbH und will damit die Position als einer der führenden Technologieanbieter in Österreich stärken. „Die Integration ermöglicht uns und unseren Kunden Zugang zu einem breiten Produktportfolio mit interessanten Herstellern und neuen Produktkategorien. Unsere Partner profitieren von dem Service-Geschäftsmodell von der ALSO sowie dem Angebot mit dem ALSO Cloud Marketplace bis hin zu cloudbasierten Workplace oder Device-as-a-Service Geschäft“, so Gert Furxer, Geschäftsführender Gesellschafter der Target Holding GmbH.

„Mit dieser Akquisition können wir unseren Kunden einen noch höheren Mehrwert bieten. Die neuesten KI-Anwendungen erfordern leistungsfähige Geräte, um die riesigen Datenmengen zu verarbeiten. Apple-Produkte mit ihren neuen M3-Prozessoren spielen dabei eine wichtige Rolle. Wir werden das Wachstum und den Erfolg in dieser Region weiter vorantreiben“ sagt

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG.