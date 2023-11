Ideen visualisieren und teilen

BenQ präsentiert neue Multifunktions-Webcam

BenQ präsentiert mit der „ideaCam S1 Pro" eine Multifunktions-Webcam mit 8-Megapixel-Sensor, Makrofunktion und einer flexiblen Halterung. Die ideaCam S1 Pro vereinigt Webcam, Dokumentenkamera und Mikroskop-Funktionen in einem. Damit sollen Videokonferenzen, Produktpräsentationen oder das Vermitteln von Lehrinhalten noch individueller gestaltet werden können.

BenQ bringt mit der ideaCam S1 Pro ein Powerpack auf den Markt. Die ideaCam S1 Pro vereinigt Webcam, Dokumentenkamera und Mikroskop-Funktionen in einem. Die integrierte 8-Megapixel-Kamera mit Sony-Bildsensor lässt sich nicht nur mit einem Handgriff um 90 Grad nach unten schwenken, um Gegenstände und Unterlagen auf dem Schreibtisch zu zeigen, sondern auch aus der magnetischen Halterung nehmen, um beispielsweise Details bis hinunter in den Makrobereich mit 15-facher Vergrößerung zu zeigen.Die ideaCam S1 Pro soll zudem durch ihre Flexibilität bestechen. So können Entwickler, Designer und Online-Shop-Betreiber mit den flexiblen Halterungsoptionen Gegenstände, Dokumente oder die Umgebung an Kollegen und Geschäftspartner vermitteln.

Hervorragende Bild- und Tonqualität

In der ideaCam S1 Pro arbeitet ein Sony-Bildsensor mit einer Auflösung von 8 Megapixeln. Automatische Fokussierung, Belichtung und Weißabgleich werden von einem integrierten Ringlicht unterstützt, dessen 6 LEDs auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen für die notwendige Ausleuchtung sorgen. Ausgestattet mit einem Ringlicht gelingen mit der abnehmbaren Kamera auch Makro-Aufnahmen mit bis zu 15-facher Vergrößerung. Dafür ist eine Vorsatzlinse im Lieferumfang enthalten, die von einem transparenten Distanzring gehalten wird. Für Videokonferenzen bietet die ideaCam S1 Pro eine KI-basierte Geräuschunterdrückung, die Umgebungsgeräusche erkennt und herausfiltert.

Die ideaCam S1 Pro lässt sich mit seiner Klemmhalterung auf jedem Monitor befestigen: der Halter überspannt alle Gehäusetiefen von 10 bis 75 Millimeter. Darüber hinaus enthält das abnehmbare Kameragehäuse ein 1/4-Zoll-Schraubgewinde, das die Positionierung der Kamera auf einem Stativ ermöglicht. Viele Funktionen der Kamera lassen sich durch den Wireless-Controller steuern. Zusammen mit der Browser- und PC-App BenQ EnSpire soll sich eine professionelle Videokommunikationslösung ergeben. Die Software ermöglicht Bildkorrekturen, Notizen und viele weitere Funktionen direkt während der Liveübertragung. Die ideaCam S1 Pro wird inklusive einem im Lieferumfang enthaltenen Wireless Control PUK und einer Makrolinse für 189 Euro inkl. MwSt. (UVP) ab sofort im Handel angeboten.

ideaCam S1 Plus ergänzt die neue Webcam-Serie

Zusätzlich zur ideaCam S1 Pro stellt BenQ die ideaCam S1 Plus vor, die ebenfalls mit dem 8-Megapixel-Sensor von Sony, der Geräuschunterdrückung mit KI-Unterstützung und den Makrofähigkeiten durch die mitgelieferte Vorsatzlinse zur Verfügung stellt. Die BenQ ideaCam S1 Plus bietet also exakt dieselben Fähigkeiten und den Funktionsumfang der Pro-Version, wird aber ohne den praktischen Wireless Control PUK ausgeliefert. Der unverbindliche Verkaufspreis beträgt hier 169 Euro inkl. MwSt.