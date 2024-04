Hot! Bosch, Siemens und Neff

Exklusiv für den MK: BSH startet mit Kompressor-Garantie für Kältegeräte

Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 23.04.2024

Die 10-Jahre-Kompressorgarantie gilt für alle Kühl- und Gefriergeräte der Marken Bosch, Siemens und Neff, die seit ab dem 1. April 2024 gekauft wurden.

Mitglieder des Mittelstandskreises können ihren Kunden nun noch mehr bieten. Die BSH Hausgeräte startet mit April ein neues Garantiemodell für Kompressoren von Kühl- und Gefriergeräten der Marken Bosch, Siemens und Neff. Die neue 10-Jahres-Garantie gilt exklusiv für Geräte, die bei FH-Partnern des MK gekauft wurden.

Es soll ein zusätzlicher Anreiz für die Endkunden sein, im heimischen, mittelständischen Fachhandel zu kaufen. Gleichzeitig setzt die BSH damit natürlich ein starkes Zeichen für die Langlebigkeit und Qualität ihrer Geräte: Die neue 10 Jahres-Garantie umfasst Kompressoren

von Kühlgeräten, Gefriergeräten sowie Kühl-/Gefrierkombinationen. Gültig ist die Garantie für Geräte ab dem Rechnungsdatum 1. April 2024 und gilt auch für MK-Sets. „Als Europas führender Hausgerätehersteller ist es grundsätzlich unser Anspruch, langlebige Geräte zu fertigen, die höchste Qualitätsstandards erfüllen“, so Ulrike Pesta, Geschäftsführerin BSH Hausgeräte Österreich. Das spiegelt sich auch in den häufigen Auszeichnungen der BSH-Produkte durch Testinstitute, wie z.B. die deutsche Stiftung Warentest oder den VKI wider.

Vertrauen stärken

„Aber natürlich können vereinzelte Defekte an Geräten nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Eine Reparatur ist häufig nachhaltiger als die Beschaffung eines neuen Gerätes. Erst im Vorjahr haben wir die garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen bei Haushaltsgroßgeräten auf mindestens 15 Jahre ausgeweitet und gehen damit deutlich über gesetzliche Vorgaben hinaus. Die 10-Jahres-Garantie für Kompressoren unserer Kältegeräte für den Mittelstandskreis ist nun ein weiterer Schritt, das Vertrauen von Endkonsumenten in die Langlebigkeit und Qualität unserer Geräte noch weiter zu stärken. Wir sind überzeugt, dass wir es damit gemeinsam mit dem Fachhandel des Mittelstandskreises schaffen, Endkonsumenten dafür zu gewinnen, nicht nur auf den günstigsten Preis, sondern auch auf die Qualität zu achten und so auch die nachhaltigere Kaufentscheidung zu treffen“, erklärt Pesta weiter. „Dazu kommt außerdem, dass sich unsere Endkonsumenten auf einen hervorragenden Werkskundendienst verlassen können, der im Fall der Fälle in ganz Österreich fachkundig Reparaturen durchführt, sodass die Geräte der BSH noch länger Freude bereiten.“

Die Garantie gilt ergänzend zur bestehenden Gerätegarantie und umfasst die Kosten für Ersatzteile (im Falle einer Instandsetzung) bzw. einen neuen Kompressor (im Falle eines Austauschs) inklusive der Anfahrtskosten und Kosten für Arbeitsstunden des Kundendiensts. Um den Mehrwert für Endkunden auch im Verkaufsgespräch bestmöglich zu nutzen, gibt es unter anderem POS-Sticker, die direkt auf den betroffenen Geräten auf die neue 10-Jahres-Garantie aufmerksam machen.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist, dass der Endkunde das Gerät bei einem der teilnehmenden Fachhändler des Mittelstandskreises (Siemens extraKlasse, Bosch EXCLUSIV, Neff excellent) gekauft wurde. Um die Garantie zu aktivieren, müssen sich Besitzer zudem innerhalb von zwei Jahren online anmelden und das Gerät registrieren – je nach gekaufter Marke bei MySiemens, MyBosch oder MyNeff. Anschließend wird die Registrierung bestätigt und das Garantiezertifikat steht direkt zum Download bereit.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie auf den Websites der Marken: