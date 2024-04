Hot! Leitung Marketing (m/w/d) in Georg-Humbhandl-Gasse 7, 2362 Biedermannsdorf

RED ZAC Zentrale sucht Leitung Marketing (m/w/d)

Die Branche | 1 | Jobs | Stefanie Bruckbauer | 24.04.2024

RED ZAC ist die erfolgreiche Handelsmarke von Euronics Austria. Mit über 200 Geschäftsstellen in ganz Österreich und rund 3.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen handelt es sich um eines der führenden Unternehmen im österreichischen Elektrohandel. In der Zentrale im Süden von Wien, in Biedermannsdorf im Bezirk Mödling, soll ab sofort die Position Leitung Marketing (m/w/d) besetzt werden. „Werde ein echter Zaci. ‚Red mit uns. Red Zac.‘“, so die Aufforderung.

RED ZAC möchte die Marketingleitung in der Zentrale in Biedermannsdorf neu besetzen.

Die Aufgaben

Fachliche Leitung der Abteilung Marketing sowie Führung samt Entwicklung des Marketingteams

Marketingjahresplanung digitaler und klassischer Kanäle sowie Sicherstellung der zeitgerechten Ausspielung aller Marketingleistungen

Kontinuierliche Entwicklung des crossmedialen Marketing-Mix zu idealen Preis- und Leistungsverhältnissen

Gestaltung und stetige Optimierung abteilungsinterner Prozesse

Einführung neuer Marketingtools und Methoden

Regelmäßige Werbeerfolgskontrolle samt laufender Analyse von Marktdaten

Verwaltung und Kontrolle des Marketing-Budgets

Wächter der Verbandsmarke bzw. Corporate Identity sowie die Weiterentwicklung dieser

Leitung und Überwachung strategischer Projekte

Steuerung der Bereiche „In-Store Marketing“ und „Kooperationsmarketing“

Owner aller externen Agenturen sowie deren Auswahl und Integration

Hauptansprechpartner der Abteilung Einkauf und Vertrieb bezüglich Werbe- und Kooperationsprojekte

Erstanlaufstelle für Mitglieder der Organisation zu allen Marketing- und Werbebelangen

Die Anforderungen

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung bzw. Studium

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Marketing sowie im Agenturmanagement und in der Eventgestaltung

Erfahrung in der Mitarbeiterführung und -entwicklung, hohe Führungskompetenz ist Voraussetzung

Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office und den gängigen Marketingtools

Fließende Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse

Konzeptionelles und lösungsorientiertes Denken

Teamgeist, Offenheit für Neues, Belastbarkeit und „hands-on“-Mentalität

Das Angebot seitens RED ZAC

Eine spannende, abwechslungsreiche und langfristige Position mit Eigenverantwortung in einer krisenfesten Branche

Mitarbeit in einem dynamischen und innovativen Umfeld sowie die Möglichkeit, sich und seine Ideen im Unternehmen einzubringen

Homeoffice-Regelung, diverse Benefits sowie Prämienvereinbarung

RED ZAC bietet für diese Position ein jährliches Bruttogehalt in der Höhe von 75.000,- Euro auf Basis Vollzeit.

Der Arbeitsort befindet sich in der Georg-Humbhandl-Gasse 7, 2362 Biedermannsdorf.

Arbeitsbeginn ist ab sofort.

Ansprechperson für diese Stelle ist Liesa Lauer, l.lauer@redzac.at

Unternehmen Euronics Austria Kontakt Liesa Lauer, l.lauer@redzac.at Link https://karriere.redzac.at/job/Leitung-Marketing-Biedermannsdorf